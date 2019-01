Lørdag 2.mars er det tid for den 57. utgaven av Melodi Grand Prix, ledet av Heidi Ruud Ellingsen og Kåre Magnus Bergh.

Vinneren vil få representere Norge i den internasjonale sangkonkurransen «Eurovision Song Contest» i Israel.

Det er ti år siden Norge vant sist med Aleksander Rybaks «Fairytale».

Se finalistene nederst i saken.

Internasjonal stjerne

VG erfarer at Chris Medina (35), opprinnelig fra Chicago i USA, er blant artistene som skal stå på scenen i Oslo spektrum.

35-åringen bor for tiden i Oslo sammen med den norske samboeren og datteren deres.

Medina ble sist sett på skjermen da han deltok i TV 2 programmet Århundrets stemme.

Finaleklare

Det har vært stort hemmelighold fra NRK om hvem som skal delta.

– Det viktigste er at de er sultne, at det er kvalitet i alle ledd og at de har et visuelt smart nummer, sier den ihuga MGP-bloggeren Anders Tangen fra studio 1 på Marienlyst.

Første ut er:

D'Sound

Chris Medina

Carina Dahl - hun deltar for tredje gang.

Anna-Lisa Kumoji

Erlend Bratland

Saken oppdateres