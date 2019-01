Fotballryktene: – Morata bare timer unna overgang

Chelsea har lenge vært koblet til Zenits argentinske midtbanespiller Leandro Paredes, men nå har Paris Saint-Germain seilet opp som favoritt til å signere 24-åringen, skriver The Telegraph.

Ifølge Daily Mirror signerer Alvaro Morata for Atletico Madrid i dag. Den spanske hovedstadsklubben betaler 50 millioner kroner for et lån ut sesongen og avtalen inneholder også en opsjon på kjøp for 489 millioner kroner.

Onsdag ble Fenerbache koblet til Stefan Johansen. Torsdag melder Goal at Chelseas Victor Moses nærmer seg et lån til klubben.

Aaron Ramsey nærmer seg en overgang til Juventus. I den forbindelse benytter waliserens landslagssjef og tidligere Manchester United-spiller Ryan Giggs sjansen til å sende et stikk i retning Arsenal. Giggs mener Ramsey vil bli bedre av å komme seg til en «toppklasseklubb» som Juventus, skriver Sky Sports.

Det ser ut til at den spanske midtbanespilleren Denis Suarez blir i Barcelona ut sesongen etter at samtalene med Arsenal gikk i stå, skriver ESPN.

PSG har vært koblet til Evertons midtbanespiller Idrissa Gueye en stund. Ifølge Liverpool Echo har de imidlertid ikke lagt inn noe formelt bud enda.

Marcelo ønsker å gjenforenes med Cristiano Ronaldo i Juventus, skriver Marca. De to var lagkamerater i Real Madrid fra 2009 til sistnevnte dro til Italia i sommer. Ifølge avisen har 30-åringen sagt til sjefene på Bernabeu at de skal godta det dersom det kommer et bud fra italienerne.