Cohen ble i desember dømt til tre års fengsel for ulovlig valgkampfiksing mens han jobbet for Trump.

Han inngikk en avtale med påtalemyndigheten, og er en av nøkkelfigurene i den omfattende etterforskningen som ledes av spesialetterforsker Robert Mueller.

I retten sa Cohen at han påtok seg ansvaret for kriminelle handlinger, «inkludert handlinger som omfattet USAs president».

Tidligere i januar sa han ja til å vitne i en åpen høring i Kongressen 7. februar, men nå har han valgt å utsette.

– Har mottatt trusler

Årsaken skal være at han og hans familie har mottatt trusler fra Trump og hans advokat Rudy Giuliani, melder CNN.

– Grunnet de pågående truslene mot hans familie fra president Donald Trump og Giuliani vil Cohens vitnemål bli utsatt til en senere dato. Dette er et tidspunkt der Cohen må sette sin familie og deres sikkerhet først, skriver Cohens advokat Lanny Davis i en uttalelse.

Cohen er en sentral skikkelse i Mueller-etterforskningen, og hans vitnemål kan føre til at flere detaljer som fortsatt ikke er offentliggjort kommer fram i lyset. Muellers team har opplyst at Cohen har bidratt med informasjon rundt sentrale Russland-spørsmål.

Vurderer stevning

Demokratene vurderer nå om de skal stevne Cohen for å sørge for at de får vitnemålet hans før han må møte til soning 6. mars.

Elijah Cummings, komitéleder i Representantenes hus, sier dog at det kan bli mulig for Cohen å vitne når han er i fengsel.

– Jeg lover dere at vi vil høre fra Cohen, sier han.

Verken Cohen eller hans advokat har så langt kommet med detaljer rundt truslene fra Trump, men en kilde opplyser til CNN at Cohens kone og svigerfar føler seg truet av kommentarer fra Trump og Giuliani.

Ifølge kilden er Cohen fortsatt innstilt på å vitne, men har hatt sine tvil over en lengre periode, nettopp på grunn av disse truslene.

– Kun truet av sannheten

Trump selv ble onsdag konfrontert med påstandene fra sin tidligere advokat, men benektet anklagene.

– Vel, jeg vil si at han har blitt truet av sannheten. Han har kun blitt truet av sannheten, svarte han.

Cummings og Adam Schiff, leder for etterforskningskomitéen, kom med en felles uttalese om situasjonen onsdag.

– Vi har forståelse for at Cohens kone og andre familiemedlemmer frykter for sin sikkerhet etter disse angrepene, og vi har gjentatte ganger tilbudt vår assistanse for å samarbeide med politiet for å bedre familiens og Cohens sikkerhet, står det i uttalelsen.

– Vi vil ikke la presidentens taktikker hindre Kongressens etterforskning, sier Schiff selv til CNN.