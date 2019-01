Jeg satte opp en liste over det jeg mener er verdens 50 beste spillere, uten Magnus Jøndal.

Det kom ganske mange tilbakemeldinger på listen, og en del av dem etterlyste nettopp Jøndal.

Jeg argumenterte med at han ikke har hatt noen stor sesong i Flensburg-Handewitt, hvor han stort sett er andrevalg bak svenske Hampus Wanne - som heller ikke var å finne blant de 50. Legger en til at Jøndal ikke hadde noe stort EM i fjor og at 13 venstrevinger har scoret flere spillemål enn ham i Bundesliga denne sesongen, så syntes jeg at jeg hadde en god sak.

Han var den norske spilleren jeg jobbet lengst med å finne plass til på listen, uten å klare det.

Men det handler om å prestere når det gjelder mest, og det Jøndal har gjort i VM holder ypperste verdensklasse.

Så jeg legger meg helt flat. Og alle som kjenner meg vet at det er bortimot umulig - i hvert fall fysisk.

«Unnskyld, Magnus! Du skulle vært med.»

Jøndal er som tatt ut av den norske læreboken for toppidrettsutøvere. Han en seriøs i alt han foretar seg. Både på håndballbanen og utenfor. Han har ikke noe behov for å lage overskrifter, og holder seg heller unna media dersom han kan det.

Han er prototypen på idrettsutøvere som fremstår kjedelige i media, men som ikke nødvendigvis er det hvis du blir kjent med dem.

Og er det en ting Jøndal ikke har vært i VM, så er det kjedelig. Han har scoret 46 mål på 51 skudd. Det gir ham en uttellingsprosent på formidable 90.

Den uttellingen er det ingen som har scoret over 20 mål i mesterskapet som matcher. En må helt ned til franske Melvyn Richardson for å finne en med høyere uttellingsprosent. Han har scoret på 18 av 19 skudd etter at han ble hentet inn i den franske troppen.

Når du legger til at Jøndals største styrke kanskje ligger i forsvarsspillet, så er det ingen tvil om at han fortjener en plass på en liste over de 50 beste spillerne i verden.

Hvis en skulle bedømme kun på bakgrunn av VM, så hadde han også vært på topp ti. Og øverst av venstrevingene. Men han er et lite stykke fra å være på Uwe Gensheimers nivå offensivt. Tyskeren har scoret fire mål færre enn Jøndal i VM, men har vært verdens beste i posisjonen i en årrekke nå, og presterer på verdensklassenivå uke ut og uke inn - i Champions League, i den franske ligaen og på landslaget. Et godt mesterskap er ikke nok til at Jøndal vipper ham av tronen.

Det har kanskje vært en lettelse for ham å ha Alexander Blonz med denne gangen. Nå vet han at det sitter en kar på benken som kan komme inn dersom han ikke har dagen. Det hadde han ikke i EM i fjor. Det kan ha vært medvirkende til at han ikke hadde et godt mesterskap.