Stein Erik Hagen: – Jeg tror det er veldig viktig for stabiliteten i flere land

Verdens økonomiske forum er i gang i Davos i Sveits, og varer fra 22. til 25 januar.

Her er politikere, kjendiser og forretningskvinner og -menn samlet, og i år har de fokus spesielt på klima, tiltak for å få fart på økonomien at at flere enn de mest velstående må få tro på globalisme.

Blant deltakerne er investor og Orkla-styreleder Stein Erik Hagen.

– Kommer det noe mer konkret ut av snakket om å gi mer til de som ikke har fra de som har?

– Jeg har inntrykk av at det er et tema. I de senere årene, ikke i Norge, men i en del andre land, har ikke deler av middelklassen hatt den samme utviklingen som andre grupper. Og det ser vi litt resultatet av med valgene vi ser i en del land, sier Hagen til TV 2.

Han tror det er viktig for stabiliteten at man gjør noe med nettopp dette, og sier det har vært et ganske stort tema nå i Davos.

– Viktig for stabilitet

– Kommer det noe konkret ut av det denne gangen?

– Det gjenstår å se. Jeg kommer akkurat fra den kanadiske utenriksministeren, og han var veldig opptatt av det. Så vi får se, det er opp til politikerne.

– Hvor viktig mener du at det er?

– Jeg tror det er veldig viktig for stabilitet. Nå ser jeg på Norge, som har et veldig stabilt samfunn, hvor det er små forskjeller. Så tror jeg at i en del land hvor du ser at folk blir sinte, for eksempel i Frankrike med de gule vestene eller i Storbritannia med brexit, så tror jeg det er veldig viktig at man gjør noe med det.

– Betyr det at rike private bør bidra mer mot de som ikke har så mye?

– Akkurat det vet jeg ikke hvordan man kan gjøre, men det er viktig at vi bidrar til et inkluderende arbeidsliv og at vi bidrar til å skape arbeidsplasser.

– Alltid litt pessimisme

Hagen legger til at mange bidrar til ulike støtteprogrammer, men han er usikker på hvor stor effekt dette egentlig har, og mener til syvende og sist at det er et politisk spørsmål.

Når det gjelder de økonomiske utsiktene sier Hagen at etter en stund nå med gode tider, er frykten for dårlige tider er absolutt til stede.

– Men i det lange løp tror jeg at man er optimistisk om hvordan verden vil utvikle seg. Men jeg synes alltid det er litt pessimisme her, jeg.

Han sier det har vært vanskeligere å finne gode investeringsprosjekter nå.