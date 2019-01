Danmark – Sverige 30-26:

Norge var definitivt sikret semifinale VM om Danmark slo eller spilte uavgjort mot Sverige etter Norges overbevisende 35-26-seier over Ungarn.

Etter en thriller av en håndballkamp vant Danmark 30-26 over Sverige og dermed er Norge klar for fredagens semifinale.

– Jeg vil si at det er fullt fortjent at Norge skal spille semifinale. De har vært blant de beste lagene i VM. Danskene gjorde som vi forventet og viste seg som et bedre lag enn Sverige og tok seieren. Det var deilig. Det var nervepirrende, men fantastisk at Danmark stod så godt på hjemmebane og gjorde den jobben de skulle for de norske guttene, sier TV 2-ekspert Bent Svele etter Danmarks seier mot Sverige.

Motstander for Norge i semifinalen i Hamburg blir Tyskland.

– Alternativet for Norge var jo Frankrike, så det var litt sånn pest eller kolera, for å bruke en gammel klisje. Tyskland på hjemmebane blir tøft og vanskelig. Vi hadde Tyskland i semifinale i EM for tre år siden, og da tapte Norge etter ekstraomganger etter at Tyskland utlignet helt på slutten. Tyskland blir en tøff, real og åpen kamp for Norge foran en fullsatt hjemmebane for tyskernes del. Samtidig har Norge vært solide og kalde, og har spilt en semifinale før. Og de har tatt seg full fortjent til semifinale, konkluderer Bent Svele.

Sverige ga Danmark kamp

– Danmark kommer ikke til å legge seg mot Sverige. Det skjer ikke foran 15.000 i Boxen, slo EkstraBladets håndballreporter i 20 år, Jan Kjeldof, bestemt fast før kampstart.

Sverige hadde imidlertid ingen planer om å gjøre det enkelt for Danmark. Svenskene var på hugget og snudde 5-3 til 7-5 etter at 16 minutter var spilt. Og 20 minutter ut i kampen ledet Sverige 9-7.

Danmark hang ikke med i det hele tatt og Sverige ledet med tre mål, 12-9, etter 24 minutter. Mot slutten av omgangen klarte Danmark å slå tilbake, og gikk til pause med 13-13.

Danmark våknet

Også etter pause gikk Sverige rett i strupen på Danmark. Noen minutter ut i omgangen ledet de gule og blå 16-14 og var tilbake i tomålsledelse.

Da kampuret viste 39 minutter dunket Rasmus Lauge inn 19-18-ledelse og Danmark hadde snudd kampen.

Halveis ut i andreomgang var Danmark foran med tre mål, 23-20. Storstjernen Mikkel Hansen dunket kort tid etter 24-21-ledelse til danskene med det som var hans femte fulltreffer for dagen.

Ti minutter før slutt sendte nevnte Hansen Danmark opp i 26-23-ledelse. Mot slutten av kampen overtok Danmark kontrollen. Med fire minutter igjen ledet Danmark med fire mål, 28-24, og fikk kampen inn i det sporet de ønsket.

Danmark vant til slutt kampen 30-25 og ga Norge den hjelpende hånden Christian Berges menn trengte for å sikre seg semifinaleplass.