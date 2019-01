Den indiske tigeren forsvarte seg med nebb og klør, og partiet gikk mot remis da Anand gjorde en stor tabbe. Carlsen grep sjansen, og førte partiet til seier på instruktivt vis.

Som i går spilte Carlsen også i dag en uvanlig åpningsvariant, og i sitt sjette trekk ga han bort løperparet for å oppnå en bedre bondestruktur. Vishy Anand møtte Carlsens uvanlige variant med raskt og solid spill, men det ble tidlig klart at alt svart kunne håpe på var å forsvare seg.

Etter dronningbyttet i trekk 15 oppsto et sluttspill hvor svart hadde en svak bonde på e6, samt dobbeltbønder i c-linja. Carlsen på sin side hadde en fin bondestruktur og et klart initiativ, men han brukte mye tid på å finne den rette planen videre. Anand virket rolig, og spilte sine forsvarstrekk forholdsvis raskt.

I trekk 25 forserte Carlsen med sin bonde frem til f5, og stillingen begynte å se svært lovende ut. Etter flere slagvekslinger endte Carlsen opp med en bonde mer, men Anand hadde fortsatt godt håp om remis. Carlsen fortsatte å presse i kjent stil, og flere små unøyaktigheter fra Anand førte til et springersluttspill med en bonde mer for Carlsen.

Selv om partiet fortsatt var innenfor remisgrensen bukket Anand tilslutt under for presset da han lot være å slå ut Carlsens bonde på a5 i trekk 70. Verdensmesteren så seg aldri tilbake, og han leder nå turneringen alene, et halvt poeng foran Anish Giri. Det halvpoenget kan bli avgjørende i kampen for turneringsseier. Carlsen møter Giri i siste runde på søndag.

Det var en sliten, men fornøyd Magnus Carlsen som snakket med TV 2 etterpå.

– Det gikk litt trått i starten, men jeg er utrolig glad for resultatet. Han trodde han kunne holde remis ved å ofre springeren, men det kunne han jo ikke, sa verdensmesteren.

– Er det gøyere å vinne lange partier?

– Ja, det er jo mer givende å få betalt for å kjempe til siste slutt.

I morgen er det fridag i Tata Steel Masters. Ellevte runde følger du på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo fredag fra kl. 13.25. Carlsen spiller da svart mot Teimour Radjabov fra Azerbaijan. Radjabov har hatt en middels turnering så langt. Programleder Fin Gnatt har med seg Jon Ludvig Hammer og Hans Olav Lahlum som eksperter i studio. Gjest blir Edit Machlik.

