Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) tok den USA-støttede opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av soldater fra den kurdiske YPG-militsen, kontroll over landsbyen Baghouz onsdag.

– Det letes fortsatt etter IS-soldater som kan ha skjult seg der, sier SOHRs leder Rami Abdulrahman.

De gjenværende IS-krigerne i området har trolig søkt tilflukt på landsbygda i den nordlige delen av Eufrat-dalen, der de kan bli vanskelige å finne.

Løkken strammes

– Rent geografisk strammes nå løkken rundt IS, men vi må gjenta at dette ikke betyr at de er nedkjempet, sier en høytstående kurdisk tjenestemann, Redur Khalil.

SDP innledet i september en stor offensiv for å erobre de siste IS-kontrollerte områdene og har hatt jevn framgang.

Byen Hajin og landsbyene al-Shaafa og Sousa er inntatt de siste ukene, men IS skal fortsatt ha kontroll over landsbyene Safafna og Sajla.

Mange flykter

Rundt 4.900 mennesker, de fleste av dem kvinner og barn, har ifølge SOHR flyktet fra området bare de siste to dagene. Blant flyktningene skal det også ha vært rundt 470 IS-krigere.

Mange av flyktningene har overgitt seg til de framrykkende SDF-styrkene, som har satt dem på lastebiler og kjørt dem bort fra området.

Nærmere 27.000 mennesker har flyktet fra området siden desember, blant dem rundt 1.800 IS-krigere som ifølge SOHR har overgitt seg til SDF.

Irakisk angrep

Hvor IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi befinner seg, vet fortsatt ingen. Han har vist seg offentlig bare én gang de siste årene, og det var i Mosul i Irak i 2014.

SDF-styrkene står nå bare 10 kilometer fra grensa til Irak, der irakiske styrker er fast bestemt å ikke slippe flyktende IS-krigere over.

Lørdag ble minst 20 IS-krigere ifølge SOHR drept i irakiske artilleriangrep mot mål i og rundt Baghouz.

