Eirik Horneland er på spissjakt. I forrige uke skrev TV 2 at Rosenborg hadde vist interesse for Stabæks Franck Boli.



​Men Rosenborg ser ikke bare til Norge og norsk fotball. I dag omtaler portugisiske Record, som rbkweb.no først viderebrakte i Norge, at Rosenborg har lagt inn et bud på rundt én million euro - tilsvarende rundt ti millioner norske kroner - for spissen Antonio Manuel Fernandes Mendes.



Onsdag ettermiddag får TV 2 bekreftet Rosenborgs interesse for den portugisiske spissen fra informert hold.



​Ifølge Record skal Rosenborgs henvendelser hittil ha blitt møtt med en kald skulder. Også Al Fateh fra Saudi-Arabia skal ha forsøkt seg på spissen, men også det uten hell.

Antonio Manuel Fernandes Mendes, som bruker kunstnernavnet Tomané, er Tondelas eiendom. Tondela ligger foreløpig på 12. plass i portugisisk toppdivisjon.



​Tomané er 26 år gammel og har flere aldersbesteme landskamper for Portugal på samvittigheten. Ifølge nifs.no har han scoret sju seriemål for Tondela i år, fordelt på 1400 spilleminutter.

Er på spissjakt

Opplysningene bekrefter i alle tilfelle at Rosenborg er på spissjakt - og at Eirik Horneland har midler til å bruke penger dersom den rette muligheten dukker opp.



​Rosenborg solgte nylig publikumsfavoritten Matthias Vilhjalmsson til Vålerenga. Nicklas Bendtner soner med fotlenke i København og mister store deler av oppkjøringen, mens det så sent som i dag ble klart at talentfulle Erik Botheim er ute med skade i åtte uker.

Det betyr at Alexander Søderlund per dags dato er det eneste opplagte alternativet på spissplass for Rosenborg.



Rosenborg-sportssjef Stig Inge Bjørnebye ønsker på generell basis ikke å kommentere overgangsrykter.







