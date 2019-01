​Politiet i Phoenix i USA åpnet etterforskning da en kvinne som var innlagt på en institusjon fødte i såkalt vegetativ tilstand i romjulen.

– Etter det jeg har blitt fortalt, stønnet hun. De visste ikke hva som feilte henne. Ingen av de ansatte visste at hun var gravid før fødselen var i gang, fortalte en kilde til en TV-stasjon i Phoenix da hendelsen ble kjent.

Politiet mistenkte derfor at kvinnen hadde blitt utsatt for seksuelt overgrep.

Onsdag bekrefter politiet at de har arrestert en 36 år gammel mannlig sykepleier. Mannen hadde ansvaret for pleie av kvinnen, og er nå mistenkt for å ha gjort henne gravid.

Han er siktet for seksuelle overgrep og vold. Det skriver CNN.

Mannens DNA ble testet opp mot babyen, og etterforskerne fant her et treff.

Ifølge CBS hadde kvinnen vært i vegetativ tilstand i minst 14 år, etter å ha vært i en drukningsulykke. Kvinnen fikk pleie døgnet rundt ved institusjonen.

Guvernør i delstaten Arizona, Doug Ducey, uttalte da saken ble kjent at denne hendelsen var svært opprørende.