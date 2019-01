Norge kjørte over Ungarn: – Bunnsolid og kontrollert

Norge – Ungarn 35-26:

Norge glitret i skjebnekampen mot Ungarn og vant overbevisende 35-26 i VM onsdag kveld.

Dermed ser det lyst ut med tanke på norsk semifinaleplass: Dansk seier over Sverige, eller knepent dansk tap, betyr dansk og norsk avansement, mens dansk stortap betyr norsk og svensk avansement. Det som nå kan sende Norge ut er svensk tre- eller firemålsseier – eller, hvis kampen blir svært målrik, svensk to- til femmålsseier. Da går både Danmark og Sverige videre. Her kan du følge kampen mellom Danmark og Sverige.



– Bunnsolid og kontrollert, slo TV 2-ekspert Bent Svele fast om Norges oppvisning i kampen.

Magnus Abelvik Rød og Magnus Jøndal scoret begge sju mål for Norge i storseieren mot Ungarn. Kaptein Bjarte Myrhol stod for seks mål i kampen.

– Det har vært moro. For min del var det forrykende start de første ti. Vi fikk flere gode muligheter via Sander i overtall. Det var en morsom start, så ble det roligere etterhvert. Jeg har aldri fått så mye skudd og så god uttelling før. Det er noe jeg håper fortsetter videre. Det var en god følelse. Ungarn var et godt lag, men vi viste at vi var bedre trent enn Ungarn, sa Jøndal til TV 2 Sporten etter kampen.

Trener Christian Berge var stolt etter nimålsseieren.

– Det var veldig moro. I første omgang startet vi fint, og gikk inn i pausen med tre kontringsmål. Etter pause fikk vi løpt mer og stakk ordentlig av. En fantastisk innsats av gutta, og en insats av gutta som igjen var formidabel. Det var en godt gjennomført kamp, både i angrepspillet, forsvarspillet og keeperspillet, oppsummerte Berge.

Sander Sagosen sparte ikke på superlativene han heller.

– Igjen er jeg stolt av gutta. Det var en ekstrem innsats i forsvar. Det var der vi vant kampen. Vi viste klasse da vi hadde kniven på strupen og feide dem av banen. Vi fikk rullert og det var ikke den mest fysiske kampen. Det gagnet oss at de trakk ned tempoet i kampen. Det har vært en superturnering med unntak av kampen mot Danmark, hvor vi fikk et slag i trynet. Ellers har vi hatt kontroll i alle kampene vi har spilt, slo Sander Sagosen fast.

​Jøndal presenterte seg igjen

Ungarn tok Norge på senga fra start gikk rett i ledelsen.