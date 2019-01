Kamaras karriere i Fulham har gått rett vest den siste måneden.

Mot Huddersfield 29. desember stjal han et straffespark og bommet (se situasjonen øverst). Etterpå var manager Claudio Ranieri rasende.

23-åringen har også vært i to krangler med stjernespiss Aleksandar Mitrovic, som har gjort at han i det siste har trent med U23-laget.

Mandag ettermiddag ble han arrestert på treningsområdet til Fulham, skriver Daily Mail og The Sun. Politiet rykket ut på bakgrunn av meldinger om slåsskamp. En ansatt i Fulham skal også ha vært involvert.

Avisen skriver at Kamara ankom treningsområdet mandag for å løse den vanskelige situasjonen sin med Fulham-direktør Alistair Mackintosh.

– Politiet ble tilkalt like etter klokken 17 mandag etter meldinger om slåssing. En mann i 20-årene ble pågrepet, mistenkt for legemsbeskadigelse og skadeverk. Etterforskningen pågår, opplyser politiet til Daily Mail, som navngir Kamara som den arresterte.

Fulham bekrefter også hendelsen.

– Vi er takknemlige for den raske reaksjonen til politiet etter at hendelsen ble varslet. Personen som er arrestert er bannlyst inntil videre fra Motsur Park og alle klubbaktiviteter.

Kamaras fremtidsutsikter i Fulham virker nå svært dårlige. Franskmannen er linket til klubber i Tyrkia og vil nok forsvinne før overgangsvinduet stenger.

Lørdag la spissen ut et bilde av en føniks som steg fra asken og skrev blant annet i et lengre innlegg at «hver mann har rett til å gjøre feil».