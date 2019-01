Det melder Marseille på sine hjemmesider onsdag.

Balotelli har signert på en kontrakt som gjelder ut sesongen, og koster Marseille rundt 30 millioner kroner i overgangssum.

Angriperen kan få forlenget kontrakten med ytterligere ett år dersom han gjør sine saker bra i sin nye klubb.

Den tidligere Liverpool -og Manchester City-spissen bestod den medisinske sjekken onsdag formiddag, før han ble presentert på en pressekonferanse som Marseilles siste signering.

Balotelli kommer fra Nice, og det er ventet at trener Rudi Garcia vil ta med angriperen i troppen som møter Lille i Ligue 1 fredag.

Balotelli har stått over de fem siste kampene for Nice for å avklare sin fremtid etter å ha fått tillatelse fra Nice-trener Patrick Vieira.

I fjor sommer ankom Balotelli to uker for sent til sesongoppkjøringen og gjorde det klart at han ønsket å skifte klubb. 28-åringen har totalt spilt ti kamper for Nice denne sesongen, og har kun stått for én målgivende pasning.

Totalt scoret den omstridte angriperen 42 mål 64 kamper for Nice før overgangen til Marseille.