Til en liten langpanne trenger du:

150 g flytende Melange eller smeltet smør

3 dl melk

Ca. 1 l hvetemel

50 g gjær

100 g sukker

½ ts kardemomme

Revet skall fra ½ sitron

2-3 dl rosiner, tilsettes under utbaking

Til topping:

200 g mandler eller valnøtter

200 g sukker

Ca. 180 g flytende Melange eller mykt smør

1 ½ ts kanel

Om du ønsker en melkefri variant, så velg margarin uten melk og erstatt melk med en melkeerstatning som tåles. For en glutenfri en, bruk "Fin mix" fra Semper (les på pakken).

Slik gjør du:

Varm melk og Melange til fingervarme (ca. 37 grader). Ha 9 dl hvetemel i en arbeidsbolle, og smuldre i gjæren. Tilsett så sukker, kardemomme og finrevet skall fra sitron (kun det gule skallet). Elt sammen til en glatt deig. Tilsett litt mer hvetemel, om det er nødvendig. Deigen skal være «myk» og slippe bakebollen. Dekk til bollen og la deigen heve på et lunt sted i ca. 40 minutter.

Dekk en langpanne med bakepapir, også i kantene. Eventuelt kan du smøre med litt Melange eller margarin godt oppover kantene. Legg den ferdighevede deigen over på et melet bakebord. Elt inn rosinene. Kjevle ut deigen til den er like stor som langpannen, og legg deigen over i pannen. Trykk den utover slik at den dekker hele bunnen. Dekk pannen med et kjøkkenhåndkle, og la deigen heve i ca. 45 minutter.

Lag toppingen. Her er det greit å bruke en foodprosessor. Grovhakk mandlene og tilsett sukkeret, kanelen og flytende Melange. Bland lett sammen.

Fordel toppingen jevnt utover den ferdighevede deigen. Dekk til kaken og sett den til ny heving i ca. 30 minutter.

Varm stekeovnen til 200 grader og stek kaken på nest nederste rille i 20-25 minutter.

Avkjøl kaken på en rist. Denne kaken egner seg godt til frysing. Del opp avkjølt kake i passende biter, og frys ned .