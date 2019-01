Volvo har vært gode på stasjonsvogner i flere tiår. Det har handlet om store, praktiske biler, med en dose statusfaktor.

i 1998 kom de opp med sin første Cross Country-utgave. V70 Cross Country het den og var en V70 stasjonsvogn med ekstra bakkeklaring, litt offroad-styling og 4x4. Det skulle vise seg å være et veldig smart grep.

Da den kom i ny utgave og skiftet navn til XC70, tok det skikkelig av. Den modellen var i mange år en bestselger i Norge. En stor, komfortabel og litt eksklusiv stasjonsvogn. "Like trygg og solid som et godstog fra NSB" husker jeg kollega Benny hadde som tittel da han testet XC70 for en god del år siden.

XC70 har i likhet med V70 vært borte fra markedet noen år. Inn kom i stedet den enda større (og dyrere) V90, som også finnes i Cross Country-utgave.

Noen direkte erstatning for XC70 er den egentlig ikke. Det er derimot bilen som nå akkurat har kommet til Norge: V60 i Cross Country-utgave.

Hva er nytt?

Oppskriften er velkjent. Volvo har tatt en V60 og gitt den "offroad-behandling". Det betyr et stylingsett som er litt fargeavhengig. Testbilens farge som heter Birch Light, er ikke den som lar stylingen komme mest til sin rett, men du ser likevel godt at dette ikke er vanlig V60.

Bakkeklaringen er også økt, og bilen trekker naturligvis på alle fire. Lengde på 4,78 meter betyr at vi absolutt snakker familiebil-klassen her.

Volvo starter med én utgave: D4-dieselmotor på 2 liter og 190 hestekrefter, med automatgir. Ladbar versjon skal også være på vei, den blir naturligvis svært interessant i det norske markedet.

Dette er verdens beste bilmotor

Den ekstra høyden merkes på designet, særlig bakfra.

Hva er styrker og svakheter her?

V60 er en av klassens beste og mest gjennomførte biler. Her er det høy komfort og luksusfølelse, på disse områdene står den ikke noe tilbake fra tyske rivaler.

Cross Country-utgaven markerer seg først og fremst gjennom litt mer sporty design. "Klart-vi-reiser-på-hytta-så-ofte-vi-kan-faktor", samtidig som den er mer diskret enn mange SUV-konkurrenter.

Den ekstra høyden kan i gitte situasjoner gi bedre fremkommelighet, men her snakker vi små nyanser. Kjøremessig er det ikke lett å merke noen forskjeller, ut over at du sitter litt høyere. Alle de gode V60-kvalitetene er i god behold. I forhold til storebror V90 merkes det også at dette er en litt mer lettbeint bil.

Typisk Volvo-interiør, men her blir det litt ensformig fargemessig.

Plassen er god og interiøret et veldig bra sted å være. Dette har Volvo virkelig fått dreisen på. Bagasjerommet er på 529 liter, det er stort nok for de fleste familier.

Volvo har fått mye skryt for interiørene sine de siste årene. Kvalitetsfølelsen er høy, men vi ville valgt andre farger enn det som er i testbilen. Her glir det fargemessig veldig mye i ett. De lekre detaljene drukner litt i alt det sorte og grå, og bilen ser mer ordinær ut inni enn flere andre V60-er vi har vært borti. Her gjelder det å være litt bevisst når man spekker opp bilen.

De 190 dieselhestene kler bilen veldig godt. Den er ikke super-rask, men denne motoriseringen gir fint overskudd under de fleste forhold.

Det trenger ikke koste dyrt å skille seg ut

Ingen tvil: Her handler det om diesel!

Hva koster den?

Importørenes testbiler er ofte fullspekket av utstyr, med priser deretter. Men på denne har Volvo holdt seg litt i skinnet.

Bilen starter på 601.500 kroner. Med tre utstyrspakker og endel ekstra tilbehør på toppen, ender vi på 725.806 kroner. Så veldig mye lavere enn det er det neppe smart å gå, i alle fall ikke hvis du skal planlegge litt i forhold til at du en dag skal selge bilen videre.

I forhold til hva du får igjen for pengene, mener vi bilen er verdt prisen. Den store usikkerhetsfaktoren er naturligvis andrehåndsverdi, all den tid det bor en dieselmotor under panseret her.

Hvem er konkurrentene?

Mest nærliggende er bilene som følger samme oppskrift: Audi A4 Allroad, Skoda Octavia Scout og Subaru Outback er nok de nærmeste, sammen med VW Passat Alltrack. Noen vil helt sikkert også vurdere V90 og V90 Cross Country fra Volvo. Og så finnes det en rekke SUV-er i samme prisklasse, de appellerer nok i stor grad til samme kjøpegruppe.

Volvo har hatt stor suksess med sine Cross Country-utgaver. Det vil overraske oss om ikke V60 CC følger opp det.

Vil naboen bli imponert?

Det tror vi faktisk er litt fargeavhengig, og der scorer ikke testbilen høyest. Den ser temmelig diskret ut og kunne helt klart tålt litt mer trøkk fargemessig. Vil du har størst mulig kontrast mot stylingpakken, velger du den i hvit. Da har du også en bil som vil skille seg ut.

Designmessig er opphavet V60 langt på vei en ”krympet” versjon av storebror V90. Vi kjenner igjen en rekke designelementer, men V60 er strammere og litt mer sporty i linjene. Men dette betyr nok også at heller ikke Cross Country-utgaven for alle ser så "ny" ut som den faktisk er.

Alt er nytt på denne Volvoen – bare ikke navnet

Så langt bare med dieselmotor, men ladbar hybrid er på vei.

Broom mener:

Volvo-selgerne vil helt sikkert ha en travel jobb med å ta seg av XC70-eiere som etter hvert kommer for å bytte inn i V60 Cross Country. Dem er det nemlig mange av, og jevnt over er de svært fornøyd med bilene sine.

Det bør ikke være veldig vanskelig å selge inn nykommeren heller. Den gjør alt det samme som XC70, samtidig som det ikke tar mange minutter bak rattet før du oppdager at dette er en vesentlig mer moderne bil.

Der XC70 var en gammel konstruksjon og blant annet basert på Ford-teknikk, nyter V60 godt av tunge investeringer hos Volvo de siste årene. Den gir et påkostet inntrykk, med gode kjøreegenskaper og høy grad av komfort. Interiørmessig er det en revolusjon, sammenlignet med XC70. Husk bare å være litt bevisst rundt valg av pakker og farger.

Høyreiste stasjonsvogner som dette var i mange år drømmebil for svært mange norske familier. Nå har SUV-er og elbiler spist seg innpå, men fortsatt er biler i denne klassen smarte valg for veldig mange av oss. Og få er smartere enn akkurat V60 Cross Country.

Dette er en av Norges billigste med 4x4​

Tors hammer-lyktene har blitt en signatur for Volvo, de er naturligvis på plass her også.

Hva mener eierne?

Vi har vurderinger av V60 fra hele 60 eiere inne i Brooms bilguide. Her kan du lese hva eierne mener om bilen sin. Har du kjøpt nye V60? Da håper vi du kan legge inn din vurdering av bilen. Klikk her for å komme til Volvo-seksjonen.