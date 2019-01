Ifølge E24 døde Aarskog bort på et sykehus i Thailand 8. januar i år.

– På vegne av Nille og alle de ansatte synes vi dette er veldig, veldig trist. Per Mathias og Mons var blant gründerne i det som en gang var et norskeid familieselskap. Det er en del av selskapets historie som nå forsvinner med Per Matias. Det er mange år siden de solgte seg ut, men historien og tilhørigheten er der fortsatt, sier administrerende direktør i Nille, Kjersti Hobøl.

Brødrene solgte seg ut av selskapet i to omganger, noe de til sammen dro inn 1,2 milliarder kroner på, ifølge E24.

De siste årene har det gått dårligere med kjeden, og i fjor tok DNB som største kreditor over eierskapet for selskapet. Målet er å ta tilbake posisjonen Nille hadde tidligere.

