Ifølge barnehageledelsen er det kun ett barn som har fått påvist sykdommen, skriver Østlandets Blad.

– Dette dreier seg om et tilfelle, hos et barn som har vært lenge borte fra barnehagen. På det nåværende tidspunkt er vi ikke redde for at dette dreier seg om flere barn, sier daglig leder Jeanette Schou i barnehagen.

Etter råd fra kommuneoverlegen vil barnehagen ikke holde stengt.

– At det er påvist svineinfluensa er i seg selv ikke så dramatisk. Barnehagen kan holde åpent som normalt. Men pass godt på håndhygienen, sier kommuneoverlege Sidsel Storhaug til Ås Avis.

Barnehagen har innført ekstra hygienetiltak for å hindre smitte.

(©NTB)