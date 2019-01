Skistjernen Stina Nilsson pådro seg en skade i låret etter fallet i Otepää.

Nå opplyser det svenske skilandslaget at mulighetene for at medaljehåpet kan delta i VM i Seefeld er veldig liten.

– Vi har konstatert at Stina Nilsson har pådratt seg en betydelig strekk på baksiden av låret, noe som kommer til å kreve rehab de neste ukene, opplyser landslagslege Magnus Oscarsson til Expressen.

Landslagssjefen Rikard Grip tviler sterkt på at Nilsson kan delta i ski-VM i februar.

– Sannsynligheten for at Stina Nilsson kommer til å stille til start i VM i Seefeld i februar er veldig liten, men vi vil for øyeblikket ikke utelukke deltakelse i VM helt, sier Rikard Grip.

Nilsson har ikke uttalt seg om skaden, men etter pressemeldingen fra Skiforbundet i Sverige la hun ut en kryptisk melding på Instagram der hun siterer Björn Afzelius-sangen «Tusen bitar».

– Det sies at over skyene er himmelen alltid blå. Men det kan være vanskelig å tro når man ikke ser det, skriver Nilsson.

Ski-VM i Seefeld pågår mellon 20. februar og 3 mars. Sprinten avgjøres torsdag 21 februar.

– Fryktelig trist

TV 2-ekspert Petter Soleng synes det er fryktelig trist at Stina Nilsson ser ut til å gå glipp av VM.

– Hun er en av VMs største profiler og gullfavoritter. Sverige har vært helt rå på sprint i vinter, med Stina Nilsson som en soleklare eneren og hærføreren. Dette betyr at Sverige må ty til en reserve på sprinten og komponere et nytt teamsprintlag. Hun var også aktuell på den siste etappen i den vanlige stafetten, og tok også medalje på tremila under OL i 2018. Dette betyr at en av VMs aller beste kvinnelige langrennnsløpere ikke stiller til start, poengterer Skinstad, og fortsetter:

– Jeg synes fryktelig synd på Nilsson, som nå mister sesongens hovedmål. Hun hoppet jo av Tour de Ski, selv om hun var i tet, for å satse på VM. Dette er det ingen som godter seg over. Alle vil ha de beste på start, så dette er bare fryktelig trist for Stina Nilsson, det svenske landslaget og en samlet langrennsfamilie, sier han.

Før fallet og den påfølgende skaden i Otepää vant Nilsson de siste tre sprintene.

Det var i semifinalen og i duell med blant andre Maiken Caspersen Falla at Nilsson fikk en strekk i låret. Hun haltet ut av stadion etter å ha fått medisinsk behandling.

Hun valgte senere å trekke seg fra finalen som Falla gikk seirende ut av.

25-åringen var regnet som store favoritten til gullet på sprinten i friteknikk 21. februar. Hun har vunnet fire av seks sprinterrenn denne sesongen. Hun vant dessuten OL-gullet i Pyeongchang i fjor vinter. Nilsson var også så godt som sikker til det svenske stafettlaget på 4 x 5 kilometer, og hadde også vært et godt kort til å ta en plass på lagsprinten.