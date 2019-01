Vaktleder ved 110-sentralen Øst, Roger Andersen, sier til TV 2 at det er tydelige flammer på stedet.

#Kråkstad Elveveien 33 - Brann i container med brannfarlige flasker, POLITIET BER BEBOERE I OMRÅDET HOLDE SEG INNE OG VEKK FRA VINDUER. Sikkerhetsavstand er 300 meter, — Politiet i Øst (@politietost) January 23, 2019

– Dette kan være ganske dramatisk, og vi ber folk i området om å holde seg unna til dette er avklart, sier han.

Politiet skriver på Twitter at de har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. De ber også beboere om å holde seg borte fra vinduer.

Klokken 15.12 opplyser politiet at det fortsatt brenner i containeren.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Tom Sandberg, sier at de har med seg skarpskyttere i tilfelle det blir aktuelt å punktere flaskene.

– Skarpskytterne har ikke fått fri sikt til containeren, og kan derfor ikke skyte, sier Sandberg til TV 2 klokken 15.50.

Ifølge politiet er det en barneskole i nærheten. De blir bedt om å holde seg innendørs.

Sandberg opplyser at på grunn av eksplosjonsfaren kan ikke brannvesenet bevege seg bort til containeren.

Politiet at de ber beboere nord for Elvaveien 44 i Kråkstad om å evakuere seg selv raskt til gymsalen på Kråkstad barneskole. Beboere syd for Elvaveien 33 bes også evakuere til skolen.

– Parallelt med å forsøke å punktere tankene, jobber vi med evakuering. Containeren står i et boligområde, så det er mange som skal evakueres. Beboere i området bør holde vinduer og dører lukket, sier Sandberg.

Ifølge Vegtrafikksentralen Øst er Fv28 fra E18 Kråkstad til Kråkstad skole Akershus stengt i begge retninger på grunn av brannen.

