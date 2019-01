Torsdag kommer Norges Bank med ny rentebeslutning.

Det er ikke ventet at renten skal øke allerede i januar, men ekspertene TV 2 har snakket med har en forventning om at 2019 vil bringe med seg en økt styringsrente.

Styringsrenten er nå på 0,75, etter å ha blitt hevet fra 0,5 i september i fjor.

– Det er mars-møtet til Norges Bank det er knyttet spenning til nå. Norges Bank har signalisert at det er der det vil komme en økning i styringsrenta, men man kan aldri vite noe sikkert, sier investeringsdirektør i HolbergFondene Gunnar Torgersen til TV 2.

Han understreker at renten blir påvirket både av norsk og utenlandsk økonomi, og at man aldri kan vite sikkert hva som kommer.

– Norges Bank kommer med noen signaler og disse signalene stemmer stort sett. De har ingen ønske om å overraske og sjokkere norsk økonomi, sier Torgersen.

– Spar mer!

Mange husholdninger i Norge har store lån. Forbrukerøkonomi i Nordea, Elin Reitan, sier de fleste bør forberede seg på en trangere økonomisk hverdag i tiden som kommer.

– En del eksperter jeg har snakket med sår tvil om hvorvidt renteøkningen kommer allerede i mars, men forventer at en vil komme noe senere, sier hun.

Hun understreker at en høyere rente for de fleste vil bety mindre penger å rutte med.

– Folk har økt forbruket i takt med at renten har gått ned. Det er vanskelig å reversere dette og senke forbruket. Derfor bør de fleste begynne å se på hva en renteøkning vil bety for dem allerede nå og eventuelt begynne å spare for trangere tider, sier hun.

Fastrente

Et naturlig spørsmål som dukker opp når det er snakk om at renten heves, er hvorvidt man bør binde renten eller ikke.

– Historisk sett er fastrente dyrere enn flytende rente. Dersom folk er avhengig av en forutsigbar økonomi, kan dette være en god grunn til å binde renta, men her bør hver enkelt ta en vurdering av sin økonomi, sier hun.

Et tips til de som er usikre, er å se hvor mye man ville betalt med en fastrente, og heller spare dette beløpet.

– Man kan eventuelt bruke differansen mellom fast og flytende rente til å betale ekstra ned på lånet sitt for å gjøre seg mer robust, sier Reitan.

Også Torgersen sier det er vanskelig å gi noen klare råd om renta.

– Er man presset eller sårbar for store svingninger, kan det være lurt å binde renta, sier han.

– Rekordlavt

Rentene de siste årene har vært rekordlave.

– Det er ingen tvil om at vi beveger oss over i et nytt type klima. På en måte er økte renter et godt tegn for norsk økonomi. Da vil boligprisveksten kunne flate ut litt, og man vil kunne se at arbeidstakere får bedre lønnsoppgjør, sier Reitan.

Også Torgersen sier det er vanskelig å si helt sikkert hva vi kan vente oss framover.

– Renten har holdt seg rekordlav mye lenger enn man hadde forventet. Det er usannsynlig at den holder seg så lav for alltid, men man kan aldri vite. En bør iallefall ikke ta et stort lån og forvente samme rente som nå. Man bør tåle en viss renteøkning, sier Torgersen.