Det bekrefter Skiforbundet i en pressemelding.

«Martin Johnsrud Sundby har dessverre blitt syk og står over helgens verdenscup i Ulricehamn med fokus på å bli klar til neste helgs NM i Meråker. Daniel Stock fra rekruttlandslaget kommer inn for Sundby.»

Lørdag skal kvinnene gå 10 km fri teknikk. Herrene skal gå 15 km.

Søndag er det stafetter.

– Vi hører at det er solgt cirka 40 000 billetter, og arrangementet for to år siden var særdeles bra. Svenskene har virkelig klart å legge til rette for folkefest, og det er dette langrennssporten trenger, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Lørdagens renn blir svært viktig for løpere med ambisjoner om å gå 3-mila og 5-mila i VM i månedskiftet februar/mars.

Disse stiller for Norge:

Menn: Sjur Røthe (Voss IL), Simen Hegstad Krüger (Lyn Ski), Daniel Stock (Vadsø IL), Hans Christer Holund (Lyn Ski), Didrik Tønseth (Byåsen IL), Chris Jespersen (Strindheim IL), Mattis Stenshagen (Follebu IL, friplass – COC-leder)

Kvinner: Therese Johaug (IL Nansen), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (IL Heming), Ragnhild Haga (Åsen IL), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik Skiklubb), Lotta Udnes Weng (Nes Ski), Heidi Weng (IL BUL), Kari Øyre Slind (Oppdal IL), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo IL, friplass – COC-leder)