Knapt blått flertall i Oslo

Ni måneder før kommunevalget viser prognoser TV 2 har laget på grunnlag av kommunevalgmålingen fra Kantra TNS at det kan gå mot maktskifte i hovedstaden.

Mens den røde blokken ledet med 30-29 på prognosen i september i fjor, er det nå knappest mulig forsprang for de fire borgerlige partiene med 30-29. Det ville i så fall betydd et maktskifte i hovedstaden.

– Det er en oppmuntring at det er borgerlig flertall i Oslo. Dette viser hvor jevnt valget i Oslo kommer til å bli, og understreker at det må jobbes helt frem til valget, sier Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat for Høyre.

Prognosen viser at stillingen mellom blokkene er så jevn at alt tyder på at en valgthriller av de sjeldne i hovedstaden.

Nytt byråd i Bergen?

Arbeiderpartiet, som i dag styrer Bergen sammen med KrF og Venstre, er langt fra flertall på TV 2s prognose i januar.

Dersom de to sentrumspartiene er villige til å utvide samarbeidet til også å gjelde SV, Rødt og MDG vil en slik blokk få flertall.

Dersom KrF og Venstre går tilbake til borgerlig side, viser prognosen at blokkene står helt likt, mens den nye bomlisten ved inngangen til valgåret ligger an til å havne på vippen i bystyret i Bergen.

I september var det knappest mulig flertall for den borgerlige blokken.

Rødt i Trondheim

I nye Trondheim (slås sammen med Klæbu) kan ordfører Rita Ottervik (Ap) trolig gå mot en ny periode. Prognosen viser at venstresiden beholder et flertall.

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), ligger an til å beholde makten. Her fra 100-årsmarking for samisk språk og kultur. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Ottervik sikret seg imidlertid et valgteknisk samarbeid med flere partier etter forrige valg. (Ap, MDG, SV, V, PP, KrF, Sp). Dersom alle partiene holder sammen ligger hun an til å sikre seg solid flertall og fornyet tillit hos velgerne.

Blått i Stavanger

I nye Stavanger kommune (slås sammen med Rennesøy og Finnøy) er det klart borgerlig flertall. Her har Høyres ordfører Christine Sagen Helgø takket nei til gjenvalg. Her blir Jon Petter Hernes ny listetopp og utfordres av Kari Nessa Nordtun (Ap).

Prognosen er laget på grunnlag av kommunevalgmålingen Kantar TNS har laget for TV 2 i januar. Målingen er tatt opp før forhandlingene om den nye regjeringsplattformen var ferdig.

I Norges femte mest folkerike kommune Bærum viser prognosen at det ligger an til et klart borgerlig flertall. Det samme er tilfellet i nye Kristiansand (slås sammen med Søgne og Sogndalen).