Nordmenn ligger helt i verdenstoppen når det kommer til kaffedrikking. Men har vi utstyret i orden?

TV 2 Hjelper deg har testet åtte ulike kaffetraktere til premium- og budsjettpris.

Vil et panel kunne kjenne forskjell på smaken når man bruker samme type kaffe?

Se TV 2 Hjelper deg torsdager klokken 20.30 på TV 2 og på TV 2 Sumo.

I tillegg til sluttresultatet - hvordan kaffen smaker - har vi i samarbeid med Norsk Kaffeinformasjon også sett på kaffetrakterens evne til å brygge kaffe til riktig tid og temperatur.

Kun halvparten godkjent

For at en kaffetrakter skal bli godkjent må den oppfylle kravet om en traktetid på 4-6 minutter og nå en temperatur på 92-96 grader.

Her får alle de fire billigste trakterne strykkarakter.

— Alt for lang bryggetid og alt for lav temperatur. Det blir ikke bra kaffe av sånt, sier teknisk konsulent Ole J. Sønstebø.

Bare fire kaffetraktere fortjener kvalitetsstempelet fra Norsk kaffeinformasjon: Wilfa Svart Presisjon, Moccamaster, Delonghi og Ilou. Testens fire dyreste traktere.

Se fullstendig oversikt nederst​

Norske Wilfa best

Selve kaffetrakteren er alfa omega for en god kopp kaffe viser resultatene.

Et smakspanel har blindt smakt seg gjennom de åtte trakterne, og etter mange runder med smaking var panelet enstemmig enig:

Slik testet vi Åtte kaffetraktere ble testet - den billigste til 159,- kroner, den dyreste til 3490,- kroner.

Gjennom blindsmaking har et dommerpanel fått smake på kaffe fra alle kaffetrakterne og rangert de.

European Coffe Brewing Centre hos Norsk Kaffeinformasjon har i tillegg sjekket om kaffetrakterne oppfyller kravene til traktetid og bryggetemperatur.

Vi har brukt identisk lik kaffe i alle trakterne, og Norsk kaffeinformasjon har sørget for at kaffen ble brygget med optimale blandingsforhold.

Norske Wilfa Svart Presisjon smaker best.

— Den er så klart mye bedre enn alt annet vi har smakt i dag, sier Odd-Steinar Tøllefsen.

Et ekstra klapp på skulderen får Wilfa for at den trakter kaffe til perfekt temperatur, mellom 92 og 96 grader, og til riktig tid mellom 4-6 minutter.

Kaffetrakteren fra Ilou til 1995,- kroner havner på andreplass etter det panelet beskriver som en jevn og rund kaffe.

De billigste faller gjennom

I tillegg til å stryke på den tekniske delen, var det ingen av de billige trakterne som falt i smak hos panelet.

Selv uten mye forkunnskap annet enn kjærlighet for kaffe - var heller ikke lastebilsjåfør Emilie Marie Nordnes i tvil.

— Denne er mye mer bitter, sier Nordnes om trakteren fra Braun til 599,-.

— Det er tydelig at trakteren har mye å si for kaffen, sier vinekspert Cathinca Dege.

Wilfa Svart Presisjon Pris: 3490,- Tid og temperatur: OK Testpanelets vurdering: Stilig design og pluss med avtakbar vannfunksjon. Best på smak! Balansert og ren.

Electrolux Pris: 249,- Tid og temperatur: Lang bryggetid og lav temperatur. Testpanelets vurdering: Standard kjedelig. Bitter smak. Lys og mild. Moccamaster Pris: 2190,- Tid og temperatur: OK Testpanelets vurdering: Retro kul klassiker. Ren og god smak. Braun Pris: 599,- Tid og temperatur: Lang bryggetid og lav temperatur. Testpanelets vurdering: Positivt med utskiftbar vannfilter. Klassisk utseende. Litt grumsete og brent/bitter smak.

Melitta Easy Pris: 249,- Tid og temperatur: Lang bryggetid og lav temperatur. Testpanelets vurdering: Standard kjedelig. Grei strrelse. Bitter smak. Svak farge.

Biltema Pris: 159,- Tid og temperatur: Lengst bryggetid. 12 minutter. Lav temperatur. Testpanelets vurdering: Oversvømmer filterholder. Ser billig ut. Smaker bittert. Grumsete.

Delonghi Pris: 1490,- Tid og temperatur: OK Testpanelets vurdering: Klumpete. Litt stor kolbe. Litt bitter smak.