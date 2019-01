Før faren døde, lovet Christian at han skulle bli verdens beste kokk

Det er full konsentrasjon og hard trening. I tillegg er det ekstrem millimeterpresisjon, for alt må stemme ned til minst detalj hvis du skal bli verdens beste kokk.

– Ja, vi har nok brukt rundt tre tusen treningstimer bare i 2018, men til selve verdensmesterskapet har vi fra august til januar brukt rundt 1700 treningstimer, forteller mesterkokk fra Bodø Christian Andrè Pettersen til TV 2.

Alt av fritid har gått med til å terpe og terpe.

Lidenskap for kokkeyrke

I hele sitt liv har han hatt en lidenskap for faget, og han har jobbet målrettet og bevist for å nå toppen.

Allerede i 2007, da han var elev ved kokkelinjen ved Bodø videregående skole, fortalte han i et intervju:

– Det er jo veldig artig samtidig som det er en stor utfordring. Man må ha full kontroll på alt, for det er mye mat som skal lages og serveres. Det er ikke bare å lage mat til 600 personer på én dag, fortalte da en ung, men selvsikker kokkespire kun 16 år gammel.

Lite visste man da at han skulle nå langt. Målene og ambisjonene satte han allerede i svært ung alder.

For som niåring ga Christian André et løfte til sin far om at han ville bli verdens beste kokk en dag. Faren var selv kokk og drev restaurant i Bodø. Han ville ikke at sønnen skulle velge dette yrket, med lange dager og ubekvem arbeidstid, men det ville ikke sønnen høre noe på.

PRESISJON: Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når Christian André Pettersen går for gull. Foto: Kristian Myhre/TV 2

Lovte pappa å vinne

– Det siste jeg lovet pappa før han døde, var at jeg skulle vinne verdensmesterskapet i kokkekunst, og jeg har trent og jobbet hard for det, forteller Pettersen.

Aldri før har han altså vært nærmere enn nå.

Under Bocuse d`Or Europe i Italia juni 2018 vant 29-åringen konkurransen med god margin, men tittelen europamester var altså bare et delmål.

Nå venter en enda tøffere konkurranse der han skal kjempe mot 23 andre land under årets kokkekamp, Bocuse d’Or i Lyon i Frankrike.

– For kokkene er dette det samme som å stille i finalen i håndball under olympiske leker, forteller Gunnar Hvarnes, som er coach for «Team Norge».

På et kjøkken i Sandnes utenfor Stavanger har det i lang tid blitt terpet på to menyer som skal lages i en hall utenfor Lyon tirsdag 29. januar.

På sidelinjen står Hvarnes og følger nøye med på at mesterkokken og teamet rundt passer tiden, og at rette ingredienser kommer i riktig rekkefølge.

Han gir korte kommandoer til teamet, hvor tre av dem er fra Bodø. Alle jobber sammen for at alt skal stemme og at tempoet holdes oppe.