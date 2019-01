Arnór Smárason (30) har vært kontraktløs siden avtalen med Lillestrøm gikk ut med årsskiftet. Han har nå signert ny toårskontrakt med klubben.

Det melder Lillestrøm på en pressekonferanse onsdag.

Flere norske klubber har vist interesse for islendingen, og han sto fritt til å flytte på seg etter den forrige kontrakten gikk ut, men har altså nå valgt å bli i Lillestrøm.

Smárason kom på lån fra Hammarby sommeren 2018.

– Først og fremst er jeg veldig glad for å sitte her i dag. Det har vært en hektisk måned med landslag og mye som har hendt bak i kulissene. Men Lillestrøm har alltid vært i mine baktanker, forteller Smárason onsdag.

– Som jeg har sagt tidligere, det har vært viktig for meg å se hvilken vei klubben var på vei til å ta. Hvilke spillere de var interessert i og ville hente, for å prøve å ta det neste steget i Eliteserien. Jeg har fulgt tett med på det og er veldig fornøyd med det jeg har sett, og fremfor alt av engasjementet jeg har fått av trenerne, sportssjef, klubben og fansen som har kommet med mange kommentarer til meg både privat og personlig, sier islendingen og fortsetter:

– Så det er med stor glede jeg sitter her i dag og signerer en toårig avtale med Lillestrøm, for jeg tror vi går inn i en spennende tid i klubben. Vi sikter fremover og skal prøve å gjøre det bedre enn klubben har gjort tidligere, og jeg tror vi har alle ressurser til å gjøre det.

«Veldig mye egoisme i fotballverdenen»



Lillestrøms trener Jörgen Lennartsson var også en fornøyd mann på Åråsen onsdag.

– Som trener blir man veldig glad når den puslebiten som kanskje var øverst på prioriteringslisten før den nye sesongen, å få forlenget med en veldig viktig spiller, men også et veldig bra menneske. Han har gjort et veldig stort inntrykk her det halve året han spilte her, sier Lennartsson.

Lillestrøm-treneren utdyper med at det ikke bare er de gode prestasjonene på banen, som media og supportere ser, men også det som skjer i garderoben og på treningsfeltet som gjør at Lennartsson setter pris på å ha Smárason som en del av laget.

– For min del så verdsetter jeg også veldig mye det som gjerne ikke supporterne ser, hans profesjonalitet, hans måte å være på og lederrollen som han fikk i garderoben ganske fort. Han har en uselvisk måte å være på i fotballsammenheng. I dagens verden er det veldig mye egoisme i fotballverdenen, men Arnór har vist en profesjonalitet og er en spiller som alltid setter laget først. Det er viktig for omgivelsene for å vokse, sier Lennartsson.

