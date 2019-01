Etter at 13 års ekteskap med Marcel Lelienhof tok slutt i 2016, er Mia Gundersen i full sving på jobb og privat.

Kjendisparet giftet seg i 2002, etter å ha kjent hverandre i tre år.

Nå er 57-åringen åpen for ny romanse, men elsker i første omgang singellivets gleder – og hun begrenser seg ikke til én type menn.

– Det kan egentlig gå litt i hytt og vær. Både når det gjelder alder, utseende, type og kultur. Og det synes jeg er befriende.

Deler singellivet

For livet etter skilsmissen deler hun åpenhjertig om i egen podcast.

Siden i fjor sommer har hun og date-ekspert Ane Hagen snakket om det å være singel igjen som godt voksen kvinne.

– Jeg synes ikke det er farlig å dele. Det er fint å kunne være med på å kanskje gjøre det litt lettere for de som sliter litt, og de som synes det er litt dumt å være singel.

Sextilbud

Til God kveld Norge forteller Gundersen at det er mye som skjer i livet, og at det bare er å la seg rive med.

For tobarnsmoren får definitivt oppmerksomhet fra menn, og yngre karer, med småfrekke sextilbud.

– Det går vel på at de tenker at jeg er en sterk kvinne, og at det kan virke pirrende, da. Men jeg respekterer det. Jeg synes det er veldig modig å våge å si at: Det liker jeg. For det er jo egentlig bare lek.