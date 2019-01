Listhaug: – Er det virkelig dette de skal stå på barrikadene for?

– En saklig debatt hadde gjort seg, istedenfor å sammenlikne med noe som ikke er reellt. Det å trykke så voldsomt på når det er snakk om å gjøre endringer som bringer tilbake det som var politikken i 2016, fremstår ganske voldsomt, legger Listhaug til.

Munnhuggeri

Fredag ble den første Humorprisutdelingen holdt. Det var åtte kategorier, og samtlige åtte priser gikk til menn. Det fikk Bonde Tusvik til å reagere.

KOMIKER: Sigrid Bonde Tusvik har etablert seg som en markant kritiker av Solberg-regjeringen. Foto: Hommedal, Marit

«Har vi ikke fått bevist noen gang gjennom året at kvinner er morsomme? Hva må man gjøre for å være med i gjengen?» skrev Bonde Tusvik i Dagbladet lørdag.

Listhaug mener Bonde Tusvik burde være aktuell for Humorprisen i 2020 etter tirsdagens demonstrasjon.

I et Facebook-innlegg publisert onsdag har hun skrevet:

«Om Morten Ramm ikke anerkjenner denne innsatsen i Humorprisen 2020 blir jeg med på demonstrasjon foran slottet! #ikkeminkomiker»

Bonde Tusvik svarer senere i et innlegg på Instagram:

«Da blir det jentekveld på @humornieu (humornettside ledet av komiker Morten Ramm, journ.anm.) med @sylvi_listhaug som Headliner!»

Se hele intervjuet med Sigrid Bonde Tusvik fra tirsdagens demonstrasjon:

Listhaug: – Faktafeil

Listhaug sier til TV 2 at hun har hørt på noe av det Bonde Tusvik sa under demonstrasjonen, og mener noe av det er «direkte feil».

– Hun hevder det ikke er mulighet til å ta tidlig ultralyd i Norge, det er feil. Man må betale for det selv, men man kan få det gratis hvis man får henvisning fra legen. Det kan være at man er urolig eller redd for at noe er galt eller at man har medisinske indikasjoner som gjør at du bør undersøke. Da får du dekket det av det offentlige.

– Har du forståelse for at de demonstrerer?

– Absolutt. Og at folk kan være uenig, har jeg ingen problemer med. Mange er enige i at man ikke bør tillate fosterreduksjon og mange er uenig i at vi gjør den endringen nå. Men når man setter det inn i konteksten og vet hva denne serien og kostymene handler om, så er det voldsomt. Det finnes heldigvis ingen som kidnappes og tvinges til å være fødemaskiner i Norge.

– Alle fortjener likt

Tusvik sier poenget er at alle fortjener et likt helsetilbud.

– Det er mulig Sylvi Listhaug ikke skjønner at det ikke er alle folk som bor i Oslo og som har tusen kroner å bruke på å betale for svangerskapsomsorg selv. Eller så vil hun ikke forstå, sier hun og fortsetter:

– Fakta er at det er flertall fra fostermedisinsk hold for at tidlig ultralyd skal bli et tilbud i den offentlige svangerskapsomsorgen. Altså et tilbud til alle gravide, ikke bare rike gravide damer fra Oslo Vest eller damer som «er urolige». Et tilbud til alle.

Bonde Tusvik sier til TV 2 at det ikke er greit at KrF nå får lov til å blokkere en slik lov.

– Legene mener det er viktig med tidlig ultralyd til alle, nettopp fordi det oftest er de kvinnene som bor minst sentralt og de kvinnene med minst ressurser som selv går til legen og krever det. Sykdom hos fosteret som hjertefeil eller ryggmargsbrokk, er ikke noe den gravide selv kan «føle» seg frem til.

– Alle fortjener et likt helsetilbud over hele landet uansett hvor de bor og hvor tjukk lommeboka deres er. Tidlig ultralyd er et viktig medisinsk verktøy, og det er en skam at det skal forbli et tilbud kun for de som kan gjøre det privat og betale for det, legger hun til.

Ingen svekkelse

Listhaug mener man nå har en god plattform der Frp har fått gjennomslag for viktige saker på samferdsel, innvandring og en reduksjon av eiendomsskatten.

– Og for KrF var det veldig viktig å få til denne endringen som gjør at vi går tilbake slik loven ble tolket i 2016, sier hun.

– Ja, men mener du det er en svekkelse?

– Nei, jeg mener kvinner i Norge heldigvis har gode rettigheter. Det er ulike synspunkt på det i vårt parti, men i spørsmålet om du skal få abortere et tvillingfoster før uke 12 har vi sagt at vi kan gå tilbake til slik det var i 2016 og stå bak plattformen.

– Det er et ja eller nei-spørsmål om du mener det er en svekkelse?

– Jeg mener at kvinner i Norge har veldig gode rettigheter, og å gå tilbake til slik rettstilstanden var i 2016 mener jeg og Frp at vi lever godt med.

Forsvarer Ropstad

De siste dagene har KrFs ferske barne- og familieminister fått kraftig kritikk. Listhaug tar KrF-nestlederen i forsvar.

– Kjell Ingolf får veldig mye kritikk nå, og det er slik det er å være politiker. Jeg tror han tåler dette godt. Bonde Tusvik og gjengen som stod i disse røde hettene har full rett til å demonstrere slik, men jeg tror det svekker saken deres. De drar inn en TV-serie som handler om ekstreme ting. Kjell Ingolf er ingen mørkemann. Han er en hyggelig og real person. Nå skal han få muligheten til å vise seg frem.​