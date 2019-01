Lene (32) fant insekter da hun prøvde genser: – Det var veldig ekkelt

– Den genseren havnet på gulvet ganske raskt, forteller Lene til TV 2.

Det var etter hun hadde tatt på seg genseren i prøverommet hun kjente at det var noe på innsiden av ermet.

– Jeg ble skikkelig forskrekket av det jeg fant inni genseren og skvatt veldig. Først trodde jeg det kanskje var noen frø, sier hun.

Døde dyr

Da hun tittet nærmere på klesplagget så hun imidlertid at det var en hel haug av døde dyr i ullstoffet.

– Jeg så at det ene insektet bevegde seg, og det var veldig ekkelt, sier Lene.

Til vanlig benytter Lene seg av bytteretten i klesbutikker og prøver gjerne klærne hjemme for første gang. Denne gangen var hun glad hun tok seg en tur i prøverommet.

– Tenk hvis jeg hadde tatt den med hjem og lagt den på soverommet. Da kunne dyrene spredd seg til flere av klærne mine, sier hun.

– Heldigvis ikke barneklær

Lene har en sønn på nesten tre år. Som regel kjøper hun også barneklær uten å sjekke plagget på forhånd.

– Jeg er glad dette ikke ble funnet i noe barneklær jeg hadde tatt med meg hjem, sier hun og legger til:

– Når det er ullplagg som dette pleier jeg heller ikke å vaske klærne før jeg bruker de etter kjøp. Det skal jeg garantert begynne med nå!

DØDE: Flesteparten av insektene var døde, men Lene så at et bevegde seg. Foto: Privat

Det hun syns var det mest skremmende, er tanken på at insektene kan komme langveis fra.

– Klærne er gjerne importert, og jeg vet hvor strengt det er med import av dyr på grunn av mulige sykdommer. Det kunne vært noen sykdommer disse insektene dro med seg fra utlandet.

Lever i skittent tøy

Preben Ottesen er avdelingsdirektør på avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet. Han informerer om at dyrene finnes over hele verden, men at de ikke bærer sykdommer.

Han kan ikke si sikkert hvilket insekt Lene fant i genseren, men at det høyst sannsynlig er klesmøll eller pelsmøll.

– Det er forenelig med at det er rester av larverør på genseren. Det er ikke vanlig å finne dette i klesplagg, men vi får inn eksempler på både klesmøll og pelsmøll en gang i blant, forteller Ottesen.

Han kan opplyse om at man sjeldent finner disse dyrene i nykjøpte plagg. En av grunnene er at møllen liker å bo i skittent tøy.

– Møllen fordøyer keratin som er i stoffet på genseren, men er avhengig av proteiner og fett for å overleve. I helt rene klær vil du ikke finne det, sier han, og legger til at larverørene i ullgenseren ser små ut. Det kan bety at de ikke fant nok mat til å overleve.

Skadedyr

Ifølge Ottesen er det uheldig å få klærne inn i hjemmet, og Lene skal være glad for at hun prøvde genseren først. Klesmøllen regnes nemlig som et skadedyr.