Flere av Beckhams tidligere lagkamerater fra Manchester Uniteds «Class of 92»-årgang er allerede på eiersiden i klubben. Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt, Ryan Giggs og Paul Scholes eier alle ti prosent hver av klubben som for tiden spiller i National League, divisjonen under det engelske ligasystemet.

Beckham har nå kjøpt en like stor del av klubben, bekrefter klubben selv på sin nettside.

Beckhams inntog i klubben kommer nesten fem år etter at resten av «Class of 92»-gjengen gikk inn på eiersiden av klubben som holder til i Manchester-området.

Blir majoritetseiere

Beckhams inntog i klubben gjør at «Class of 92»-gjengen nå eier 60 prosent av klubben. Tidligere eide forretningsmannen Peter Lim 50 prosent av aksjene i klubben. Han vil fortsatt være på eiersiden, men eierandelen hans reduseres til 40 prosent.

– Det er et stolt øyeblikk for meg å slutte meg til Peter Lim og «Class of 92»-guttene som eier av Salford City FC, sier Beckham selv til klubbens hjemmesider.

– Det er en veldig spesiell klubb og en spesiell gruppe mennesker. Jeg bodde i Salford mine første år i Manchester. På mange måter vokste jeg opp der, så det er en fantastisk følelse endelig å slutte meg til guttene og klubben i dag.

– Han har vært ønsket hele veien

Klubben kjemper nå for opprykk til det engelske seriesystemet etter tre opprykk de siste fire sesongene. Klubben ligger ett poeng bak serieleder Leyton Orient etter 30 serierunder.

«Class of 92»-gjengen sier etter at nyhetene om Beckhams eierskap ble offentlig at de lenge har hatt en ambisjon om å ha han med.

– Helt fra starten har vi ønsket at David skulle være involvert og med oss på denne utrolige reisen, men omstendighetene og forpliktelser har ikke tillat det. Nå er tidspunktet rett, sier de til klubbens nettside.

– Det er viktig å klargjøre at ingenting endres i den daglige driften av klubben, men det var alltid planen at alle skulle eie den sammen. Vi vokste opp i Salford, formet karrierene våre her og det er derfor vi gjør det vi gjør i Salford City.

Det engelske fotballforbundet må godkjenne avtalen før Beckham offisielt blir eier i Salford City.

Starter MLS-lag

Salford City er ikke den første fotballklubben Beckham involverer seg i. I 2014 annonserte han at han ville starte opp et eget fotballag i Miami, og i fjor bekreftet han at han skal starte opp en ny klubb i den amerikanske toppligaen MLS.

I september ble det kjent at klubben vil hete Club Internacional de Futbol Miami, eller Inter Miami på folkemunne. Klubben skal etter planen bli en del av MLS i 2020.