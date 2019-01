Polsk konsul tvinges ut Norge etter bråk med politi og barnevern

– Påstander om at han har vært aggressiv er bare tull. Han har tvert i mot fulgt reglene og har hjulpet mange polske familier, forteller Kubik.

Konsul Slawomir Kowalski har fått tre uker på seg til å reise fra Norge. For i følge UD har konsulen gått langt over streken i sin iver etter å hjelpe polakker i Norge.

Det er svært sjeldent at diplomater blir utvist, eller erklært personan non grata, som betyr en "uønsket person". Dette er den mest alvorlige sanksjonen norske myndigheter har i forhold til diplomater som er beskyttet av Wien-konvensjonen. På Wikipedias liste over folk som har blitt erklært persona non grata finnes det ingen som handler om Norge.

