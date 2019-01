Har aldri avdekket flere tilfeller av kortsvindel

Vilhelmsen mener nedgangen i tap blant annet skyldes gode løsninger hos norske banker og leverandører.

– Politiet og bankene samarbeider også godt internasjonalt for å forhindre dette, sier han.

Slik unngår du kortbedrageri Forbrukerrådet har utarbeidet en liste med tips for å sikre at du ikke blir utsatt for kortsvindel. Betaling med kredittkort eller andre betalingskort er sikkert og trygt i Norge. Ved å følge disse rådene er sjansen for å bli svindlet minimal: Ikke gi dine kredittkortdetaljer på epost uansett omstendighetene. Selv om du stoler på den du sender informasjonen til, kan andre personer ha tilgang til din e-postkonto uten at du vet om dette.

Ikke gi kredittkortopplysninger over telefon. Unntaket er om du selv har tatt initiativ til samtalen og du snakker med et seriøst firma.

Unngå bruk av kredittkort i utlandet i små butikker. Ta heller ut penger i minibank for så og betale.

Skjul alltid inntasting av koden med hånden ved uttak i minibank.

Skal du handle på Internett – velg en nettbutikk som du vet er sikker og som har vært på markedet en god stund. Se også etter om du ser at adressen begynner med (https://) på den siden du betaler med kredittkortet. Dette betyr at kredittkortinformasjonen blir kryptert når den sendes over Internett.

Undersøk din konto ukentlig og rapporter til tilbyderen om du finner mistenkelige transaksjoner.

Anse kredittkortet som kontanter og behandle det deretter. Ikke legg kortet fra deg utenfor synsvidde.

Memorer pinkoder og makuler tilsendte koder. Dersom du likevel velger å skrive den ned må den kamufleres slik at ingen kan skjønne at det er en pinkode.

Oppgi aldri pinkoden til noen (inkludert banken og familiemedlemmer).

Vær oppmerksom på hjelpsomme personer om du står i minibanken.

Legg aldri kortet fra deg i baren på en uteplass.

Ta vare på kvitteringer fra varekjøp eller kontantuttak.

Sjekk med jevne mellomrom at du har alle betalingskort du bruker.

Aldri gi fra deg kontoinformasjon.

Dersom kortet er stjålet eller mistet, må du kontakte ditt kredittkortselskap så snart som mulig. De kan stenge kortet og forhindre at kortet blir brukt av noen andre. Kilde: Forbrukerrådet Du kan også besøke siden Nettvett.no for råd og tips om hvordan man kan opptre sikkert på Internett. NorSIS tilbyr også gratis kurs om informasjonssikkerhet i hverdagen.

– Bare begynnelsen

Det er ventet at digitale betalingstrender bare vil fortsette økningen i 2019, og i årene som kommer.

I april økes beløpsgrensen for «tæpping» fra 200 til 400 kroner, og dagligvarekjeder og andre kjeder ruller ut nye digitale betalingsløsninger i løpet av våren.

– Vi tror det vil komme en mengde nye betalingsmåter. «Tæpping» er bare ett eksempel. Det handler om at det skal gjøres enkelt å betale med kort, og det innebærer mindre risiko enn å gå rundt med kontanter i lommeboka. Det vil vi se mer av i framtiden, sier Vilhelmsen.​

Samtidig viser en undersøkelse Norstat har utført for selskapet at halvparten av alle nordmenn ikke lenger går rundt med sedler og mynter på seg. I den samme undersøkelsen sier også to av tre at de ikke tror de kommer til å bruke kontanter i det hele tatt om to år.

– Vi kunne vært bedre rustet

Og i en digital hverdag som er i stadig endring, kan det være utfordrende å holde seg oppdatert på gode sikkerhetsrutiner.

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), som er en del av regjeringens satsning på informasjonssikkerhet, lanserte i november en rapport om digital sikkerhetskultur i Norge.

Her kommer det fram at over halvparten av oss er bekymret for at bank- eller kredittkort skal bli misbrukt på nett.

Likevel har vi et klart forbedringspotensial, sier Bjarte Malmedal, seniorrådgiver i NorSIS.

– Vi er nok ikke helt der vi burde være med tanke på den type datakriminalitet som skjer akkurat nå. Det er for eksempel bare en tredjedel som bruker totrinnsverifisering, sier han til TV 2.

– Vil redusere risikoen

Forbrukerrådets oppfordring er å være på vakt når man handler på nett eller med andre digitale betalingsløsninger.

Ved å følge deres retningslinjer (se faktaboks) skal det imidlertid godt gjøres å bli utsatt for svindel, forklarer Iversen.

– Velg nettbutikker du vet er sikre og som har vært på markedet en god stund. Du bør også velge nettbutikker som krever BankID for betaling, sier han.

Samtidig peker han på at også butikkene har et viktig ansvar.

– Vi forventer at nettbutikkene tar i bruk de nyeste og mest avanserte systemene for å sikre trygg betaling, samt at kundene velger denne typen butikker. Kombinasjonen av det vil kunne redusere risikoen for svindel, sier Iversen.