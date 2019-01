– To elever har angrepet en lærer. Blant annet har en av dem sparket læreren i magen, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen, i Øst politidistrikt til TV 2.

15-åringer

Politiet rykket ut, og melder at situasjonen var rolig da de ankom stedet. De har opprettet sak på forholdet.

– Læreren er ikke hardt skadd, men tas med til legevakt hvis det er behov for det, sier Samuelsen.

Begge elevene er i 15-årsalderen. De er noe kjent for politiet fra før.

– Begge elevene er bortvist fra skolen ut dagen. De vil bli fulgt opp av skole, foresatte og barnevernet, sier operasjonslederen.

Flere voldsepisoder

Tall fra Utdanningsforbundet i 2018 viser at én av fem lærere sier de har blitt utsatt for fysisk skade eller vold det siste året.

Vold forekommer hyppigst i barneskolen. Utdanningsforbundet i Rogaland har nylig offentliggjort tall fra en undersøkelse de har gjort blant lærerne i småskolen. 750 lærere svarte.

Nesten halvparten av dem sier de har blitt fysisk angrepet av elever på skolen, og nær to av tre sier at det er hyppigere voldsepisoder på skolen nå enn for fem år siden, skriver NRK.