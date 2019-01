Ungarn har vært som en irriterende klegg for Norge

Nok en gang spilte Mikler en avgjørende rolle bakerst. Sammen med Mate Lekai var han den store spilleren da Ungarn ledet fra start og nesten helt til mål. To scoringer av Steffen Berg Løkkebø og Håvard Tvedten sørget for at Norge reddet 26-26 helt på tampen.

Så kom vendepunktet for to år siden. Norge satte på turboen og løp ungarerne i senk. Mikler ble for en gangs skyld skutt til gulasj. Espen Lie Hansen, Sander Sagosen og Kent Robin Tønnesen herjet med Veszprem-målvakten.

Den kampen sendte Norge til sin første VM-semifinale noen gang. Nå kan en ny seier over Ungarn bety den andre strake semifinalen i VM.

Mikler er fortsatt med. Det er også Mate Lekai, mannen som senket Norge i 2014.

Og Lekai hadde en begivenhetsrik dag på mandag. Han forlot Danmark med fly klokken 04.30. Klokken 08.00 ble han pappa hjemme i Ungarn. Han dro rett fra fødestuen og var tilbake i Herning klokken 12.30. Klokken 18.00 var han på banen da Ungarn møtte Tunisia. Da kampen var over sto han med premien i hånden, som bevis på at han var kåret til banens beste.

Så får vi håpe at euforien som drev ham i den kampen er borte nå. For det er helt klart mest behagelig for nervene med norsk seier over Ungarn. Så kan vi lene oss tilbake og håpe Danmark gjør sin del av jobben, slik at det blir semifinale igjen.

Men det er ikke sånn at Ungarn ikke har noe å spille for. En seier kan gi OL-kvalifisering for Mikler & co, og den er de garantert interessert i å sikre seg.

Nå kan det bli semifinale selv med tap og uavgjort for Ungarn, men da må Danmark vinne.

Vi krysser fingrene for tur til semifinaler i Hamburg på fredag.

God kamp!