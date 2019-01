– Rosenborg er fortsatt klubben i hjertet mitt

Hoftun ble mer ordknapp på spørsmålet om forholdet til Rune Bratseth.

– Jeg har ikke noe spesielt behov for å utdype det, sier Hoftun.

– Jeg kommer fortsatt til å prate med Bratseth, sier Ingebrigtsen.

Hoftun fikk også spørsmål om forholdet til Nils Arne Eggen, som Hoftun følte dolket trenerduoen i ryggen.

– Nils har betydd mye for meg og Kåre gjennom mange år. Det var fantastisk å ha ham som trener. Det er jeg takknemlig for. Så ble ikke avslutningen bra. Jeg har ikke snakket med Nils Arne etter telefonsamtalen som jeg snakket om i rettssalen, men jeg er veldig glad for tiden jeg hadde med Nils.

Ingebrigtsen håper Eggen får helsen på plass igjen. Han planlegger å ta opp kontakten med trenerlegenden igjen.

– Jeg tror Nils skal få mulighet til å bli frisk igjen. Det håper vi alle han blir. Jeg vil definitivt gjerne snakke med Nils Arne Eggen igjen. Det er ingen av oss som er langsinte eller bitre, sier Ingebrigtsen.