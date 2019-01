Hevder norsk gård leverte hunder til tannhelseforsøk

– Kjevestørrelsen muliggjør et realistisk eksperiment, siden ekte implantater og implantatkomponenter kan brukes (...) Hunder er tamme og sosiale dyr, og kan lett dresseres til å stille opp på vanlige daglige tannbørstinger, for å muliggjøre et eksperiment som så langt det er mulig ligner tilsvarende situasjoner hos mennesker.

I universitetets etiske vurdering heter det at hundene vil klare å tygge og ete selv etter at tenner er fjernet, og etter at implantatene er installert. Adekvat smertelindring kommer til å gis rutinemessig for å eliminere eventuelle postoperative plager, heter det videre.

Har formidlet hunder og katter

– Disse forsøkene har pågått siden 1996 og mange hunder er blitt brukt. Etter det vi vet, kommer de fleste, om ikke alle, fra Løken gård, hevder Rolke i Djurrättsalliansen.

Organisasjonen opplyser at de er i besittelse av dokumenter som strekker seg tilbake til 2009, der gården i eksportattester og journaler står oppført som leverandør av dyr.​​

Jonas Falch, som er sikkerhetsansvarlig på Løken gård, bekrefter til TV 2 at det er levert forsøksdyr til Norge og Sverige. Ifølge en opptelling han gjorde for Faktisk.no, har gården formidlet rundt 220 hunder og godt under 200 katter til ulike forsøk de ti siste årene til sammen.

– Jeg forstår at man reagerer på at dyr ikke har det bra og plages unødig. Når det gjelder forskning, må man veie nytten opp mot dyras lidelser, sier Falch til TV 2.