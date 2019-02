På menyen står ønsket om 1000 flere kokker

En av de ivrige som vurderer å søke seg til kokkefaget, er Anne Eikrem Hestad.

– Jeg liker å lage mat, men er samtidig usikker på studieretning. Jeg er så ung, og det er så mange valg jeg kan ta, og jeg vet ikke om jeg vil satse på kokk. Men det er veldig kult, så vi får se hva som skjer. Denne dagen her var hvert fall veldig morsom, sier Eikrem Hestad til TV 2.

NYSGJERRIG: Anne Eikrem Hestad vurderer om hun skal sette kokkeutdanning øverst når hun skal velge videregående utdanning før 1. mars. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Kjøkkensjef Tone Rød på Scandic Seilet synes det var stas å låne bort kjøkkenet til ungdommen.

– Vi er veldig opptatt av rekruttering, og den er i dag svært mangelfull. Norge trenger kokker, og derfor synes vi det er kjempebra å bidra til et sånt prosjekt som dette, sier Rød.

– Hvorfor er det så få søkere?

– Jeg tror kanskje at foreldre setter bremsen på fordi de vet at arbeidstidene er krevende. Det er helt feil! Du kan godt kombinere kokkeyrket med både fritid og familieliv, forklarer kjøkkensjefen.

– Det er sammensatte årsaker. Jeg tror vi over tid har sett at rådgivertjenesten ikke har lykkes helt. Vi er en bransje som har slitt med omdømmet, også er det en viktig hjemmefaktor: Det er ikke så mange som lager mat fra grunnen av lenger. Inspirasjonskilden som tidligere var bestemor og mor er ikke like mye til stede, sier Ole Tommy Ødegård.

UROLIG: Ole Tommy Ødegård ved Rauma videregående skole er svært urolig for at så få søke seg til restaurant- og matfag. Foto: Arne Rovick/TV2.

– Hvilke egenskaper kreves?

– Du må ha nok informasjon! Informasjon om at det er mange valgmuligheter og forstå at du er nødt til å ha lyst til å jobbe. Det andre er at du har egenskaper som gjør at du kan tenke og gjøre flere ting samtidig, og du må kunne samarbeide med andre mennesker. Jobber du i tillegg hurtig og er kreativ, så har du kokkeegenskapene i deg, sier Ole Tommy Ødegård ved Rauma videregående skole.

I løpet av vel tre timers hard innsats på kjøkkenet kom elevene ut med en sjuretters streetfood-meny, bestående av blant annet rå kveite med tigermelk, kongekrabbe-dumpling, Jiambingpannekake, laks, grillet smalahoved og dessert.

– Jeg synes det var helt fantastisk. Det smakte veldig godt, mente mamma Astrid Bolstad.