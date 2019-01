Mohamed Salah har hatt en strålende start på 2019 med tre mål på sine to siste kamper.

Det hadde vært stille fra superstjernen på sosiale medier i nesten to uker, før han i går overrasket fansen med en tweet der han skrev: «2019 Resolution: Time to get in touch, for real». Tweeten kan se ut som et merkelig timet nyttårsforsett.

Det var ikke umiddelbart lett å forstå verken hva tweeten egentlig betyr eller hvem den var rettet mot.

Kan være rettet mot Det egyptiske fotballforbundet

Ifølge Liverpool Echo blir det spekulert i at meldingen var rettet mot Det egyptiske fotballforbundet.

Det er denne tweeten Salah la ut før han tilsynelatende slettet profilen. Foto: skjermdump fra Twitter.

I april i fjor havnet Salah i konflikt med forbundet etter at et bilde av Salah dukket opp på flyet til det egyptiske landslaget. På bildet var også logoene til flere av forbundets sponsorer, inkludert teleselskapet Telecom Egypt. Problemet er at Mohamed Salah har en privat sponsoravtale med konkurrenten Vodafone. Også egypterens agent Ramy Abbas har vært sterkt kritisk til forbundet på Twitter. Konflikten skal fortsatt ikke være løst.

Supportere tror nå meldingen kan være et tegn på at angriperen vil snakke med forbundet og forsøket å legge saken bak seg.

Slettet profilen

Det er nå ikke mulig å finne Salahs Twitter-profil. Forsøker man å gå inn på profilen hans nå, får man bare en beskjed om at siden ikke eksisterer.

Det er ikke første gang Salah har lagt ut mystiske meldinger på sosiale medier. I november publiserte han et svart-hvitt-bilde på Facebook, Twitter og Instagram der han hadde på seg en Egypt-drakt med hodet bøyd ned mot bakken. I august la han ut en tweet på arabisk der han kritiserte forbundet for at de ikke hadde forsøkt å løse problemene.

Salah har så langt denne sesongen scoret 16 mål på 23 Premier League-kamper.