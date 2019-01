TV 2 erfarer: Eirik Jensens skjebne er avgjort

– Jensen eller Cappelen snakker usant

Onsdag i forrige uke holdt dommer Kristel Heyerdahl rettsbelæring for juryen. Hun klargjorde for jurymedlemmene hvilke rettsdokumenter de fikk ta med seg, og hvilke beviser de skulle legge vekt på i diskusjonen om Jensens skyld.

– Det er et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp at all rimelig og fornuftig tvil kommer den tiltalte til gode. Det er ikke tilstrekkelig at dere mener det er mer sannsynlig at han er skyldig, enn at han ikke er det, sa Heyerdahl.

Videre gikk hun langt i å be jurymedlemmene nærmest se bort ifra både Jensens og Cappelens forklaring, da begge to har gode motiver for å forklare seg usant i saken.

– Enten Jensen eller Cappelen forklarer seg usant om kjernen i saken, sa Heyerdahl og foreslo at juryen legger vekt på objektive bevis fra etterforskningen, som tidslinjer, reiser og kommunikasjon mellom Cappelen og Jensen.

Det er fem kvinner og fem menn som nå har avgjort om Jensen skal dømmes til fengselsstraff, eller frifinnes. Om syv personer eller mer svarer «ja» på skyldspørsmålet, blir Jensen dømt. Om fire personer svarer «nei» skal han frifinnes.

Juryen skal kun ta stilling til skyldspørsmålet. Dersom Jensen blir funnet skyldig vil en fagdommer, juryens ordfører, og tre andre fra juryen som trekkes ut ved loddtrekning, avgjøre hvor lang straff han skal få.

Det siste alternativet er at dommeren skyver juryens beslutning til side. Det innebærer at det må holdes en ny rettssak i lagmannsretten, noe som skjer svært sjeldent.

Dette er den siste saken i Norge med en juryordning. Heretter vil juryen erstattes av en meddommerrett.