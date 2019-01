«Mirakelspray» sprer seg på Facebook – slaktes av ekspertene

– Mikser du vaskemiddel selv, risikerer du at overflaten ikke tåler den blandingen, at det legger seg igjen en «film» eller et skjoldet mønster.

Kan ha god effekt hver for seg

Hun forklarer at det ikke er grunn til å blande disse midlene, men at de kan ha en god effekt om de brukes hver for seg.

Renholdsekspert Lena Furuberg, mener folk bruker altfor mye kjemiske rengjøringsmidler.

Eddik har en lav pH-verdi og kan for være et glimrende vaskemiddel dersom man skal fjerne kalk-lag fra dusjen for eksempel. Det kan også gi deg skinnende blanke kraner.

Maskinoppvaskmiddel har høy pH-verdi og er glimrende til å løse opp fett. Har du for eksempel fettete elementer i kjøkkenvifta, anbefales det å kjøre disse i oppvaskmaskinen.

Zalo eller annet håndoppvaskmiddel er nøytralt med samme pH-verdi som vann, og kan dermed brukes på tilnærmet alle flater.

Trenger bare tre ting

Furuberg mener at man generelt kun trenger tre renholdsprodukter for å sikre at huset blir bra rengjort: Mikrofiberklut(er), håndoppvaskmiddel og et vaskemiddel til toalettskålen.

Aller viktigst er kluten – og den må være av mikrofiber.

– Vi mener at folk generelt bruker altfor mye kjemiske vaskemidler for å rengjøre huset. Med dagens mikrofiberkluter er det egentlig unødvendig å bruke såpe når man vasker. Tørker man støv kan man bruke en tørr klut. En mikrofiberklut uten såpe, men med lunkent vann, fjerner 99,9 prosent av alle mikroorganismene, viser våre undersøkelser.

Hun forteller at en en svært vanlig feil folk gjør, er å dyppe kluten i det samme vannet gjennom hele husvasken. Hun oppfordrer folk til å skylle kluten i springen i stedet for bøtten når man vasker.

– For det første bruker du da for mye vann på gulvet ditt. For det andre blir det møkkete. Du drar bare rundt på møkken, og får film på overflaten. Går du med hvite sokker på gulvet like etterpå, så vil du se at de sokkene ikke akkurat blir hvite, sier hun.

– Gjør du dette, kan du like godt droppe husvasken

Eventuelt kan man bytte til en ren klut eller mopp mellom hvert rom, eller brette kluten to ganger slik at du får åtte ulike flater som kan brukes én etter en.

– Den gamle langkosten med fille må bort. I stedet bør man kjøpe moppestativ med en mopp som er tilpasset din høyde. Du bør ha flere moppekluter så du kan bytte underveis. Har du bare én mopp, så kan du like godt droppe å vaske gulvet, sier hun.

Furuberg anbefaler folk å begynne i de reneste rommene i huset, men at badet alltid må tas med en egen klut.

– Min anbefaling er å begynne på det minst skitne stedet. For eksempel soverommene og stua først, deretter kjøkken, før du ender opp i yttergangen. Badet må tas for seg.