– Bruk for all del ikke såpe i underlivet

Intimsåpe for underlivet er et fast inventar på mange bad i Norge, mens andre igjen sverger til vanlig kroppsåpe for intimområdet.

Det er derimot ikke sikkert såpene hjelper med hygienen i underlivet, og hos noen gjør det vondt verre.

Til tross for at mange underlivssåper reklamerer for lav PH-verdi, er det ikke sikkert dette er nok for å opprettholde balansen i underlivet.

– I utgangspunktet behøver ikke underlivet såpe. Der er det selvrensende forhold, sier gynekolog ved fertilitetsklinikken Spiren i Trondheim, Liv Bente Romunstad.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

Advarer mot såpe

Gynekologen advarer mot overdreven bruk av såpe i dusjen.

– Vann er det beste for underlivet, og det gjelder spesielt om du har plager med balansen, sier Romunstad.

Dersom man har plager med gjentatte soppinfeksjoner, kløe, utflod og lukt er det spesielt viktig å holde seg unna såpen.

Dette er nemlig plager som ofte er knyttet til at miljøet i underlivet er for basisk.

VANN: Gynekolog Liv Bente Romunstad anbefaler å vaske underlivet med vann. Foto: Øystein Hernstad

– I de tilfellene kan det virke spesielt fristende å bruke såpe, men da gjør du dessverre vondt verre, forklarer hun.

– Ikke skyll

Hvis man føler et behov for å bruke såpe i underlivet, så finnes det løsninger om man har et underliv med en godt balansert bakterieflora.

– Om man skal bruke såpe, så er det lurt å bruke en med lav PH-verdi, eller sur såpe med andre ord. Det anbefales ikke å bruke såpe som har PH-verdi over 3.5, sier gynekologen.

Hun anbefaler å holde seg så naturlig som mulig nedentil, så man ikke er i risiko for å opprettholde ubalansen.

– Jeg vil absolutt ikke anbefale skylling av underlivet. Mange kvinner kjøper produktet for innvendig skylling og vasking av vagina, eller skyller opp i skjeden med dusjhodet, sier hun, og legger til:

– Jeg har ikke sett noen dokumentasjon på at dette hjelper på noe som helst.

– De vasker og vasker

Sykepleier på Sex og Samfunn, Mona Fishbain, kan fortelle at mange unge kommer innom klinikken med plager relatert til overdreven hygiene i underlivet.

MENN: Sykepleier Mona Fishbain forteller at også menn burde unngå såpe i underlivet. Foto: Sex og Samfunn

Dette gjelder begge kjønn. Også gutter kan oppleve smerter og sprekker ved såpebruk.

– Det er mange som spør oss om plager i underlivet relatert til for mye såpebruk, og det gjelder også gutter. Man burde ikke bruke intimsåpe på penishodet og under forhuden, sier Fishbain.