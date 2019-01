Den kompakte SUV-en Evoque har vært en stor opptur for Range Rover i det norske markedet.

Da den kom på markedet første gang i 2011, gjorde den Range Rover oppnåelig for langt større kjøpegrupper enn tidligere. Samtidig markerte den seg med et design som virkelig sto ut i klassen. Her var det mye "må-ha-faktor" – og kundene lot ikke vente på ser.

Evoque flerdoblet Range Rover-salget og nå ruller det over 2.000 eksemplarer på norske veier.

Ladbar hybrid kommer kjappere

Før jul viste Range Rover for første gang andre generasjon av Evoque. Vi i Broom var med i en gruppe journalister fra hele verden som var invitert til selve premieren. Vi fikk også anledning til å prøve den i en provisorisk offroadløype, rigget til i en diger lagerbygning.

Der ble det annonsert offisiell lansering av bilen i mars/april, da med bensin- og dieselmotorer, samt en såkalt mildhybrid. Men Range Rover bekreftet at Evoque også vil komme som ladbar hybrid, rundt ett år etter lansering.

Med de endringene som har vært i det norske bilmarkedet de siste årene, er det helt klart ladbar hybrid som er mest interessant på en bil som dette her hjemme. Derfor kommer det også som en gladnyhet at den norske importøren kan bekrefte at den ladbare utgaven kommer tidligere enn først annonsert.

Her tester vi Evoque i en diger lagerbygning i London.

Elektrisk rekkevidde

På et møte med pressen tidligere i januar, kunne nemlig Jaguar Land Rover Norge bekrefte at ladbar Evoque kommer til landet allerede mot slutten av året.

John Helmersen er sjef for Jaguar Land Rover i Norge.

Her er det snakk om en helt ny drivlinje, som kombinerer en 1,5-liters bensinmotor med en elmotor.

Bensinmotoren sørger for drift på forakselen, elmotoren gjør det samme på bakakselen.

Noe offisielt tall for elektrisk rekkevidde får vi ikke ennå, men på selve premieren i London ble det antydet 51 kilometer.

Skal bilen være konkurransedyktig, må det tallet være etter den nye og betydelig strengere WLTP-målemetoden. Det gjelder både for beregning av avgift – og for praktisk bruk.

Mye om design

Første generasjon med ladbare hybrider har i mange tilfeller vist seg å ha svært kort reell rekkevidde. Det tar ikke lang tid før strømmen er brukt opp. På lengre turer kan det bety drivstoff-forbruk som ligger langt over en tilsvarende bil med dieselmotor.

Nye Evoque handler fortsatt mye om design. Her traff Range Rover så til de grader blink i manges øyne. Ikke overraskende handler den nye om å holde seg til et konsept som fungerer. Det betyr i hovedsak at designet er en videreføring av dagens modell.

Designet er en klar videreføring av dagens modell, men med flere endringer og endel finpuss.

Toner ned hjulbuene

Range Rover-designerne har tatt med seg hovedtrekkene, men pusset ganske mye på detaljene. Akselavstanden er også strukket, det gir svært korte overheng foran og bak.

De neste minimalistiske linjene er med på å gjøre Evoque både tidløs og sporty. En detalj: De kraftige hjulbuene vi er så vant med fra andre biler i denne klassen, er her tonet ned. Tanken er at Evoque ikke trenger slike elementer for å framstå som en offroader.

Slik ser det ut innvendig, her er det store endringer fra første generasjon.

Stort bagasjerom

Men samtidig er bilen helt ny, fra innerst til ytterst. Og under skallet har det skjedd svært mye. Her tar Evoque store steg i forhold til første generasjon.

Innenfor kompakte, ytre mål (den er 4,37 meter lang), har de klart å trylle fram et bagasjerom på hele 591 liter. Da snakker vi solid familiebilplass. Baksetepassasjerene har fått to centimeter mer beinplass, samtidig som det er er en rekke større oppbevaringsrom rundt om i bilen.

Interiøret er nytt og her kjenner vi igjen flere elementer fra storebror Velar. Det er ingen dårlig bil å "arve" fra. Range Rover har tatt store steg på interiørdesign og materialer innvendig de siste årene, det fortsetter de med på nye Evoque. Her skal konkurrentene virkelig skjerpe seg for å henge med.

