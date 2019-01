Robert Johansson, Robin Pedersen, Halvor Egner Granerud og Johann André Forfang.

Alle fire har blitt disket fra verdenscuprenn denne sesongen, og alle fire på grunn av en ureglementert hoppdress.

Det gjør at Norge leder den lite flatterende oversikten over hvilke nasjoner som har blitt disket mest denne sesongen.

Fra best til verst

For etter å ha gått gjennom samtlige verdenscuprenn de siste sesongene, viser TV 2s oversikt at Norge er verst med sine fire diskvalifikasjoner så langt i 2018-2019-sesongen.

Russland er nest verst med tre (Denis Kornilov, Maksim Sergeev, Mikhail Nazarov) etterfulgt av USA med to (Kevin Bickner, Casey Larson).

Det står i markant kontrakt til fjorårssesongen, da Japan og Finland, med fem hver, toppet listen.

Da var Norge blant de beste i klassen.

– Vi er hele tiden på grensen. Er vi ikke det, klarer vi ikke å hevde oss. Det blir som å hoppe med dårlig utstyr, og da det vil være umulig å være med i toppen. Alle nasjonene tøyer denne grensen, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NTB.

– Vi føler at kontrollørene er «fair»

Sesongen begynte på verst tenkelig måte med at Johansson ble disket på grunn av hoppdressen i verdenscupåpningen i Wisla, Polen. Det gjorde at Norge ble disket fra lagkonkurransen.

Det samme skjedde med Forfang i lagkonkurransen i helgens renn i Zakopane, Polen, mens både Pedersen og Egner Granerud ble disket under Hoppuke-rennet i Innsbruck.

– Vi må ta noen grep framover. Utøverne må være ekstra nøye når de tar i bruk en ny dress med målene og skrittmålingen. Vi må sørge for at vi er innenfor regelverket og at vi samtidig er konkurransedyktige, fortsetter Stöckl til NTB.

Stöckl mener imidlertid at Norge ikke får noen form for ufordelaktig behandling av FIS-kontrollørene.

– Nei, jeg føler ikke at noen er ute etter oss. Det er stor aksept innen miljøet på at dette er den rette måten for å få mest mulig rettferdighet når det gjelder utstyret og hoppdressene. Vi føler at kontrollørene er «fair», og at de er mest mulig rettferdige overfor hopperne. Bare se på Markus Eisenbichler. Han var i teten under hoppuka og ble diskvalifisert i det neste rennet (Val di Fiemme, journ. anm.), sier Stöckl.

