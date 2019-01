Gjennom snart ti år har leserne fått tatt del i Caroline Berg Eriksens (31) og Lars-Kristian Eriksens (35) hverdag og familieliv.

I løpet av det siste året har de imidlertid tatt et valg om å trappe ned på eksponeringen av døtrene på bloggen.

– Skal ikke handle om dem

Derfor er Nelia (4) og Náia (2) ofte avbildet med ryggen til.

– Vi viser jo frem livet og hverdagen vår, og de er jo en viktig del av det, men det er ikke dem det skal handle om. De skal ikke være hovedpersonene oppe i dette, sier Lars-Kristian.

Men paret synes likevel det er naturlig at de er med på mange av bildene.

– Vi synes det er fint å kunne vise at de er der, for det dreier seg mye om dem for oss, sier Berg Eriksen.

Står på teaterscenen

Tobarnsmoren kan også fortelle at hun har børstet støv av skuespillerferdighetene.

– Jeg spilte jo barneteater fra jeg var sju år til jeg ble 18 år, og det er en ting jeg har savnet veldig etter at jeg har blitt voksen – noe jeg kan gjøre bare for meg, forteller Berg Eriksen.

Og da det dukket opp en audition for musikalen Jesus Christ Superstar på Sarpsborg Scene, klarte hun ikke å la muligheten gå fra seg.

Har ikke sett kona på scenen

Mye av tiden fram mot premieren 27. februar vil derfor gå med til øving.

– Det er veldig intensiv øving om dagen, så jeg kommer til å ofre en del kvelder i uka på det, forteller hun.

Ektemannen sier forøvrig til TV 2 at han foreløpig har til gode å se konas skuespillerferdigheter i virkeligheten.

– Jeg får ikke lov, men jeg vet at det kommer noe på Bloggerne, blant annet at Caroline spiller spedalsk, så det gleder jeg meg veldig til å se, sier han.