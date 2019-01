Maria Haukaas Mittet har hatt både opp- og nedturer som artist og alt har ikke gått på skinner.

I lørdagens Hver gang vi møtes deler hun åpenhjertig om sin største nedtur som kom etter at hun røk ut av Idol i 2004.

Dønn stille

Etter gjennombruddet som «Idol»-deltager med påfølgende turneer og plateutgivelser, ble det helt stille fra Senja-jenta.

– Jeg hadde ikke noe apparat rundt meg, og den følelsen jeg fikk etterhvert var at ingen hadde lyst å ta i meg som artist, forteller Mittet til TV 2.

IDOL: Maria Haukaas Mittet synger Shacle (Mary Mary) i femte finalerunde under Idol- sendingen på TV 2, april, 2004. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Fortvilet og blakk

Plutselig stod hun uten jobb og måtte oppsøke NAV og snu på hver eneste krone. Artisten var ikke forberedt på det vakuumet som oppstod etterpå.

– Jeg visste ikke hvem jeg skulle snakke med og hvem jeg skulle ta kontakt med for å komme meg videre. Jeg trengte noen som kunne lede meg i riktig retning. Uten sangen mister jeg meg selv og det fikk jeg erfare, forteller hun.

Melodi Grand Prix

Høsten 2007 fikk hun en telefon fra Per Sundnes, som den gang var MGP-general, og som spurte henne om en prat over litt rødvin og vafler. Møtet førte etterhvert til seier i den norske MGP-finalen med låta «Hold on be strong», skrevet av Mira Craig.

OPPTUR: Maria Haukaas Mittet sammen med programleder Per Sundnes, etter at det ble klart at hun går videre fra delfinalen i Melodi grand prix på Kongsvinger, januar, 2008. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

– Telefonen fra Per Sundnes snudde alt og livet som artist var på skinner igjen, forteller Maria Haukaas Mittet.

– Vannvittig opplevelse

Mittet så aldri for seg at hun skulle være noe annet enn artist. Allerede som 11-åring fikk hun sitt gjennombrudd i musikalen «Annie». 28 år senere sitter hun på Kjærnes Gård og blir hyllet for den artisten hun er.

– Det var en vanvittig fin opplevelse å få være med. Jeg har trodd at jeg var en åpen bok, men når en roter litt inni seg selv, så skjønner jeg at jeg er en person som sparer på mye. Jeg opplevde masse kjærlighet og ble løftet opp som artist, avslutter hun til TV 2.

