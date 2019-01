Slår alarm! Varmt og surt hav truer torsken

Forsuring og en høyere havtemperatur blir sammen med forurensing av ulike slag omtalt som en så reell trussel for det marine liv at Havforskningsinstituttet nå vil risikovurdere hver enkelt fiskebestand i Arktis.

Fisk er ikke bare fisk

– Det vi vet, er at fisk ikke bare er fisk. Endringer vil påvirke bestandene ulikt. Dersom torskens livrett lodde får dårligere levevilkår, så vil det også gå ut over torsken. En risikovurdering som vi nå skal gjennomføre vil gi oss bedre prognoser for hver enkelt bestand inn i fremtiden, sier forskningsdirektør Geir Huse.

Også NOFIMA har vært involvert i et større forskningsprosjekt der man konkluderer med at torsken allerede er å betrakte som en klimaflyktning. og at en økt havtemperatur vil kunne redusere tilgangen på mat. Om man ikke når Paris-avtalens mål, så vil torskebestanden påvirkes sterkt og reduseres dramatisk fram mot neste århundreskifte.

Milliarder på vandring

Studien som er gjort av tyske Alfred Wegner-instituttet viser at høyere temperatur og havforsuring vil gjøre at torsken vil flytte seg enda lenger nord for å finne optimale gyteforhold, 3-7 grader. Det norske skrei- og kystfisket kan bli skadelidende, og fiske på gytende skrei vil bli mer uforutsigbart i fremtiden dersom ikke klimagassutslippene holdes i sjakk.

Dette vil også kunne overføre milliardinntekter mellom kyststatene. I USA trekker fisk og krabbe inn i kanadiske farvann. Island frykter at torsk og annen villfisk de har kvoterettigheter til vil søke nordover, og det samme kan skje med bestander Norge har rettigheter til. En dimensjon som også var tema på Arctic Frontiers.