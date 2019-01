Kjell Inge Ropstad fikk tirsdag nøkkelkortet til sitt nye kontor i Barne- og familiedepartementet i Oslo. Av alle de nye statrådene i Solberg-regjeringen, er det ham det er mest støy rundt.

Han sa til TV 2 tirsdag at kritikken går inn på ham, og at han mener noe av den er urimelig.

Han sa også at han vil bruke de neste dagene på å motbevise av han er en «mørkemann».

Stygge kommentarer

I God Morgen Norge onsdag fortalte han at noen av meldingene han mottar på Facebook er så stygge at de ikke kan gjentas på TV.

– Jeg skulle ønske det var mulig å føre en mer saklig debatt selv om folk er uenig med meg, sier han til TV 2, men presiserer at mange også uttrykker seg i saklige toner.

Da Ropstad kom ut på slottsbakken tirsdag ble han ikke bare møtt med blomster, men også demonstranter utkledd som karakterer fra den amerikanske TV-serien «The handmaids tale».

– Jeg reagerer på at de har rett til å blokkere viktige spørsmål rundt kvinners reproduktive helse, sa komiker Sigrid Bonde Tusvik, som var blant demonstrantene. Hun kaller statsråden for ekstremt kristenkonservativ.

– Tvillinger hører sammen

KrF og Ropstad er mot sorteringssamfunnet, surrogati og bioteknologi. De ønsker ikke å gi kvinner rett til tidlig ultralyd som kan avklare alvorlig sykdom hos fosteret. De har fått gjennomslag i den nye regjeringsplattformen for å stanse såkalte tvillingaborter.

– Vi mener tvillinger hører sammen, og at det ikke skal være lov med fosterreduksjon, sier Ropstad. Han fikk massiv kritikk etter han uttalte: – Hvis en kvinne klarer å bære fram ett barn, klarer hun også to, under en debatt i NRK.

– Norge er et av få land dette har vært lovlig i, og det har bare vært lov i noen få år. At det skaper så mye engasjement, er vanskelig å forstå, sier han.

Klarer du å gå i ett tog, så klarer du å gå i to!



Jeg håper @kjellingolf ombestemmer seg og også går i pride🏳️‍🌈💛 #nrkdebatt pic.twitter.com/GcyRiwhH1i — Simen Bondevik (@simenbondevik) January 22, 2019

Han sier at han skal være barne- og familieminister for absolutt alle barn og alle familietyper, og at han vil bruke jobben sin for å bekjempe diskriminering og mobbing.

Vil ikke gå i pride-paraden

Ropstad har blitt kritisert for å uttale at han ikke kommer til å gå i Pride for å markere støtte til homofile.

– Jeg har aldri gått i pride, og jeg har heller ikke tenkt å gå i pride. På samme måte som jeg har forståelse for at noen demonstrerer mot meg, håper jeg de respekterer at jeg ikke gjør det.

– Jeg skal bruke min jobb for å kjempe mot diskriminering av homofile, og jeg tror ikke det er sånn at man absolutt må gå i tog for å gjøre det.

Ifølge VG blir Ropstad den første ministeren fra departementet som dropper paraden siden 2005, da Laila Dåvøy (KrF) var barne- og familieminister.

– Jeg vet at det er mange barn som er homofile som sliter i oppveksten, blir mobbet, mange har psykiske problemer. Vi har en strategi for å hjelpe de mest sårbare, avslutter Ropstad.

Iføge partiprogrammet mener KrF at ekteskap er en ordning mellom mann og kvinne, men de anerkjenner at mennesker er ulike og velger ulike forpliktende samliv. De er motstandere av at homofile skal få adoptere barn.