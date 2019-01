Ifølge matmor Charlotte Tande (31) fikk chihuahuaen ros av det lokale politiet.

– De sa han var skikkelig vakthund, men han ville jo så klart jage politiet av gårde også. Men det gikk seg til, han fikk mye kos av politidama, sier hun til TV 2.

Pøbelhund

Troms politidistrikt bekrefter at de søndag morgen rykket ut etter å ha mottatt meldinger om innbrudd i området rundt Myrveien i Harstad.

En mann i slutten av 20-årene ble raskt pågrepet, med litt hjelp fra en illsint hund.

Tande beskriver hunden som «en pøbel av dimensjoner».

– Han er verdens herligste, men han lager mye lyd, forklarer hun.

Nettopp bjeffingen som gjør ham til en pøbel, var samme egenskap som gjorde ham til en helt.

Trodde han skulle tisse

– Jeg våkna av at hunden bjeffet og hoppet ned fra senga. Min første tanke var at han var tissetrengt. Jeg tok han med på do, og la merke til at det var vått utenfor doen.

31-åringen forteller at hun så at det også var vått utenfor datteren Elines soverom. Hun antok at jentungen derfor hadde vært på do og glemt å tørke seg på hendene.

– Plutselig hørte jeg noen i overetasjen. Da var det bare å hive på seg pysjen og ta hunden med ut av soverommet. Han var spinnvill og sprang ned i gangen. Jeg fikk akkurat bøyd meg ned, og ser en mann som springer ut av døra, og hunden etter. Hunden jagde tyven oppover veien.

Det viste seg at dette var samme mann som hadde knust et vindu i nabohuset, derfor var politiet allerede i området.

– Rocky jagde ham rett inn i armene på politiet. Hurra for at bjeffingen hans kan brukes til noe positivt.

I ettertid har harstadværingen lært at tyven var inne på datterens værelse, trolig i perioden da hunden begynte å bjeffe.

Historien ble først delt på Facebook-siden «Hund på Facebook». I løpet av få dager har rundt 1000 personer latt seg sjarmere av den lille vakthunden.