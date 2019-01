På denne årstiden er det viktig å være skodd etter forholdene. Ekstra viktig er det for de tunge kjøretøyene. Det gjelder både for deres egen sikkerhet – men også for å unngå ulykker som kan få svært farlige konsekvenser.

De siste årene har det vært svært mange episoder med vogntog, som med dårlig eller mangelfull dekkutrustning, har skapt skumle situasjoner på norske vinterveier.

I beste fall er det snakk om utforkjøring eller at de kjører seg fast (og skaper køer) – i verste fall ulykker.

Skal være merket M +S

Regjeringen innførte i 2013 et påbud om vinterdekk for tungbil over 3.500 kilo.

Disse dekkene skal være merket med symbolet M+S, som står for Mud and Snow. Dermed er det også enkelt for sjåfører og eiere av transportselskaper å vite hva man har å forholde seg til.

Dette er et falskt vinterdekk. Bokstavene M+S (som står for mud and snow) skal være hevet opp fra gummien, ikke preget inn. Et litauisk vogntog stoppet i #kontroll på Minnesund nå hadde 2 slike dekk. Fikk gebyr og må skiftes før kjøretøyet får fortsette. pic.twitter.com/SKM5o3szWd — Statens vegvesen (@VegvesenOst) 22. januar 2019

Det vil si: Det er i alle fall enkelt i teorien. Ute på veiene er det ikke alltid slik...

Her står vogntoget – etter å ha stukket av fra to kontroller

Gebyr og kjøreforbud

Det fikk kontrollørene fra Statens vegvesen denne uken erfare, da de hadde kontroll på Minnesund, nord for Oslo. Blant de som ble stoppet her, var et litauisk vogntog. Og her ble det snart klart at alt ikke var som det skulle.

På to av dekkene til vogntoget oppdaget nemlig kontrollørene noe spesielt. Dekkene var merket med M+S, men ikke på det vanlige måten, der dette merket er hevet opp fra gummien. Nei, her var det helt tydelig en hjemmelaget løsning, der M+S i stedet var preget inn. På det som var et helt vanlig sommerdekk.

Dermed ble det gebyr og kjøreforbud, inntil nye og lovlige dekk var på plass.

Nei, selvgjort er ikke velgjort i denne sammenhengen... Foto: Statens vegvesen.

Strengere regler

Fra politisk hold jobber man for øvrig nå for å gjøre vinterdekkreglene strengere i Norge.

– Det skal være trygt å ferdes på norske vinterveier. Derfor har jeg nå bedt Vegdirektoratet skjerpe reglene for vinterdekk for tunge kjøretøy ytterligere. Farlige vogntog skal bort fra norske veier, seier samferdselsminister Jon Georg Dale, i en uttalelse.

Tyske myndigheter har skjerpet kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy, slik at det bare er dekk merket med såkalt "alpesymbol", (Three Peak Mountain Snow Flake) som er godkjent.

Tilgjengeligheten av denne type dekk og i hvilken grad det vil være nødvendig og forsvarlig med en overgangsperiode, skal også vurderes. I Tyskland er det gitt en overgangsperiode frem til 30. september 2024 for bruk av dekk merket M+S, produsert før 31. desember 2017.

Litaueren fikk bruksforbud, så kjørte han bare videre! ​

Se video: Denne lastebilen hadde ikke lyst til å bli kontrollert...