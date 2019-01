Onsdag morgen slapp Statistisk Sentralbyrå (SSB) navnestatistikken for 2018.

Her går det frem at Emma nok en gang var Norges mest populære jentenavn i fjor. Hele 420 jenter fikk dette navnet i løpet av fjoråret. Nora/Norah og Olivia følger på de neste plassene.

– Emma troner på toppen for niende gang siden det store gjennombruddet i 2003. Det er ganske utrolig at et navn kan holde seg så lenge. Det er litt voldsomt, sier Jørgen Ouren, navneforsker ved SSB, til God morgen Norge.

Emma var sist gang på topp i 2015.

Blant gutter er det Lukas og Lucas som gjelder. 419 fikk et av disse navnene.

– Lukas er tilbake på toppen for femte gang. Det er det mest brukte guttenavnet de siste ti årene, forteller Ouren.

Ulike varianter av Filip og «Oliver» følger på de neste plassene.

Team Ingebrigtsen-effekt?

Navneforskeren synes det er påfallende at både Filip, Jakob og Henrik har gjort det svært bra på listene de siste årene.

– Jeg mistenker at det kan jo ha noe med visse idrettutøvere å gjøre. Det er jo pene navn, sier forskeren.

Han trekker også frem et jentenavn som har hatt enorm vekst de siste årene. Ada er på 13. plass blant jentenavn – og klatrer raskt.

«NAVNEBRØDRE»: Fornavnene til Henrik, Jakob og Filip Ingebrigsten har vært påfallende populære i Norge de siste årene og er alle inne på topp 10-lista. Foto: Hagen, Fredrik / Scanpix

– Er det på grunn av Ada Hegerberg? Det vet jeg ikke, men jeg tror det kan være en grunn ja, sier han.

Gjert Ingebrigtsen må imidlertid konstatere at færre enn fire nyfødte fikk «Gjert» som fornavn i fjor, ifølge SSBs statistikkdatabase.

Toppnavnene faller

Dermed sendes toppnavnene fra 2017 nedover på lista.

Sofie / Sophie, som tronet øverst i fjor, faller til en sjuendeplass.

Jakob med k eller c faller til en sjetteplass blant guttene.

Navneforskeren tror toppnavnene faller fra fjoråret, fordi folk kanskje vegrer seg fra å velge det vanligste navnet.

– Det er åpenbart at når folk får med seg at dette er de mest populære, og da må man velge noen andre, sier navneforskeren.