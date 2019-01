Fotballryktene: – Ettertraktet Chelsea-talent i møte med Liverpool

Juventus' argentinske superstjerne Paulo Dybala skal være aktuell for en overgang til Real Madrid i sommer. Juventus skal kreve rundt en milliard norske kroner for angripere, skriver The Sun.

Tyske Bild melder at Crystal Palace-spiller Wilfried Zaha skal være aktuell for Borussia Dortmund. Zaha er tenkt som en erstatter for Christian Pulisic som tidligere denne måneden ble klar for Chelsea fra sommeren av.

Tidligere Manchester United-manager Jose Mourinho hevdes å være aktuell for PSG. Portugiseren skal ha vært i et møte med klubbens sjef Nasse Al-Khelafi da han besøkte Qatar for å være med i studio hos BeIn Sport, ifølge The Sun.

Newcastle-manager Rafael Benitez er ikke fornøyd med backingen han får fra klubben på overgangsmarkedet. Ifølge The Telegraph kan spanjolen forlate klubben til sommeren dersom han ikke får de to signeringene han ba om før overgangsvinduet.

The Mirror melder at Atlanta United-spilleren Miguel Almiron står først på Benitez' ønskeliste. Spanske AS melder at Newcastle har lagt inn et bud på i underkant av 50 millioner kroner for å låne Atletico Madrids portugisiske ving Gelson Martins.

Både Manchester United og Tottenham skal være interessert i PSVs 21 år gamle ving Steven Bergwijn, melder The Sun.

Chelsea kjemper en kamp mot klokka for å få på plass en låneavtale for Gonzalo Higuain dersom han skal få sin debut mot Tottenham i semifinalen i ligacupen på torsdag. Sky Sports melder at Higuian vil ankomme London onsdag.

Med Higuain på vei ut jobber AC Milan med å få inn spissensasjonen Krzysztof Piatek. 23-åringen har denne sesongen scoret 13 Serie A-mål etter overgangen til Genoa i sommer.